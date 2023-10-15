Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією У Херсоні пролунав вибух: росіяни завдали авіаудару по критичній інфраструктурі
Оновлено

У Херсоні пролунав вибух: росіяни завдали авіаудару по критичній інфраструктурі

15 жовтня, 2023 неділя
11:11
Війна з Росією Херсон

Уранці неділі, 15 жовтня, у Херсоні було чутно потужний вибух, після чого у деяких районах міста зникла електрика. Окупанти влучили авіабомбами в об'єкт критичної інфраструктури

Про це повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

За його словами, також у низці районів Херсона виникли перебої з водопостачанням.

Згодом очільник МВА уточнив, що приблизно о 09:30 армія РФ випустила дві керовані авіаційні бомби із винищувача-бомбардувальника СУ-34.

Росіяни влучили у районі об'єкта критичної інфраструктури Херсона.

  • Напередодні вночі російські окупанти обстріляли селище Кізомис у Херсонській області, в результаті чого тяжкі поранення отримав 79-річний місцевий житель.
Україна
Херсон
Енергія
Читайте також:
Газа, Ізраїль завдає авіаударів
14 жовтня, 2023 субота
Армія Ізраїлю ліквідувала керівника військово-повітряних сил ХАМАС
Михайло Мудрик (праворуч), Україна - Північна Македонія
14 жовтня, 2023 субота
Україна перемогла Північну Македонію у відборі Євро-2024
Авдіївка
13 жовтня, 2023 п'ятниця
"Ситуація навколо Авдіївки близька до критичної": майор МВС Морозов розповів про нову тактику ворога
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.35
    Купівля 37.35
    Продаж 38.09
  • EUR
    Купівля 39.61
    Продаж 40.68
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
15 жовтня
11:42
Ексклюзив
лікарі, консультації
Топові спеціалісти з Великої Британії будуть навчати медиків на Донеччині
11:41
На фото: система ППО
Україна отримала від деяких країн системи ППО у тимчасове користування взимку, - Ігнат
11:32
Силовий трансформатор
Японія і ПРООН надали Україні два нових автотрансформатори для допомоги українській енергосистемі
11:27
На фото: ракета із супутником
Китай запустив супутник для спостереження за Землею
11:25
Ексклюзив
ЗСУ війна
Ворог хотів навалою взяти Авдіївку, - військовослужбовець ЗСУ Єгор Фірсов
11:11
Президент Європейської Ради Шарль Мішель
Президент Європейської ради скликає позачерговий віртуальний саміт лідерів. Причина
11:00
В Афганістані стався третій землетрус за тиждень: 1 людина загинула, 150 поранені
10:43
Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко
ДПСУ: Росія може у будь-який момент знову використати Білорусь для агресії
10:33
На фото: потяги
Британська розвідка пояснила, чому залізнична мережа окупантів є однією з головних цілей для ударів України
10:20
Ексклюзив
кримський міст
Гуменюк про те, як працює Кримський міст: "Переходить в режим непрацюючого"
10:13
До Маріупольського порту прибули одночасно три судна РФ
Вперше за час окупації: до порту Маріуполя прибули одночасно три російських судна, - Андрющенко
10:02
Ексклюзив
Піонтковський
У США буде представлено пакет допомоги Україні на $100 млрд після обрання нового спікера, - Піонтковський
09:59
Ракетоносій "калібрів"
Ворог у Чорному морі тримає один ракетоносій
09:44
Сергій Марченко
"Вони хотіли б забути про війну": голова Мінфіну заявив, що Україні дедалі важче отримувати фінансову допомогу від партнерів
09:25
Авіаносець США
США відправили другу авіаносну ударну групу у Середземноморʼя поблизу Ізраїлю
09:23
Ексклюзив
окупанти орки танк рф
Зі 100 окупантів живими повертаються 10-20: Шевцов про "м’ясні штурми" на Куп'янському напрямку
09:11
Джозеф Байден
Байден провів телефонні переговори з Ізраїлем та Палестиною: про що йшлося
08:53
Сирія
Ізраїль атакував сирійський міжнародний аеропорт Алеппо
08:35
окупанти
Вночі росіяни обстріляли селище на Херсонщині: літній чоловік дістав тяжкі поранення
08:28
Харківщина
Окупанти вночі скинули авіабомбу на село на Харківщині: є загиблі та травмована
08:20
Китай та США
Відносини між Пекіном і Вашингтоном стабілізувалися, - МЗС Китаю
08:00
Ексклюзив
Український ракетний комплекс "Вільха-М"
Росія атакувала Запоріжжя ракетами С-300, є руйнування інфраструктури, - депутатка Сисоєва
08:00
Анонс
Ерлінг Холанд, Ліга націй
Євро-2024: розклад відбіркових матчів 15 жовтня
07:59
Інфографіка
ЗСУ
Сили оборони за добу знищили 8 танків, 33 артсистеми та 880 солдатів армії РФ, - Генштаб
07:52
безпілотник, дрон
У РФ заявили про атаку майже 30 дронів: ППО нібито працювала над Бєлгородською та Курською областями
07:35
окупанти
В ISW розповіли, з якими проблемами стикаються росіяни під час атак на Авдіївку
01:44
Інфографіка
Збірна України
Євро-2024: який вигляд має турнірна таблиця групи збірної України після 7-го туру
2023, субота
14 жовтня
23:55
Ізраїль Україна
З Ізраїлю вилетів перший евакуаційний рейс із громадянами України
23:47
Оновлено
Збірна України
Італія розгромила Мальту у відборі на Євро-2024. Результати матчів 14 жовтня
23:39
Білал Ердоган
Син Ердогана відвідав пропалестинський марш у Стамбулі
23:22
Михайло Мудрик, збірна України
"Скільки йому років? Ви хочете, щоб він зараз був як Мессі?", - Ребров захистив Мудрика після матчу з македонцями
22:27
Мігранти з Центральної Азії створили дві банди у Маріуполі
У Маріуполі мігранти з Центральної Азії створили дві кримінальні банди
21:57
Ексклюзив
Спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх
"Дедалі більша кількість держав Глобального Півдня підтримує Формулу миру президента Зеленського", - спецпредставник України з питань Близького Сходу та Африки
21:55
Ексклюзив
Сі Цзіньпін і Путін
Пекін зрозумів, що ставку його нових двох фашистських друзів, Ірану та Росії, побито, - Піонтковський
21:54
Олександр Роспутько
"Кажуть, це людина, яка свідомо вважала, що Україна бомбить Донбас", - інсайдер про футболіста "Шахтаря", який зник у Європі
21:51
Ексклюзив
Прапор США
США бояться ескалації з боку Росії, ідея повного знищення РФ не припадає їм до душі, - дипломат Хара
21:45
Ексклюзив
Микола Княжицький
"Тут, у Карпатах, зустрілися інтелектуали, які хочуть змінювати країну": Княжицький про міжнародний форум Via Carpatia
21:33
Очільник МЗС Британії Джеймс Клеверлі
Найбільшою загрозою для палестинського народу є ХАМАС, - міністр закордонних справ Британії
21:32
Сергій Іконніков
На війні загинув командир підрозділу 72 ОМБр "Чорні Запорожці" Сергій Іконніков
21:10
Анонс
Антін Борковський, Катеринf Калитко, Віталій Портніков і Євгенія Кузнєцова
Від майдану до перемоги: на Еспресо покажуть дискусію про зміни, здобутки і втрати останніх 10 років
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV