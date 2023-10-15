У Херсоні пролунав вибух: росіяни завдали авіаудару по критичній інфраструктурі
Уранці неділі, 15 жовтня, у Херсоні було чутно потужний вибух, після чого у деяких районах міста зникла електрика. Окупанти влучили авіабомбами в об'єкт критичної інфраструктури
Про це повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
За його словами, також у низці районів Херсона виникли перебої з водопостачанням.
Згодом очільник МВА уточнив, що приблизно о 09:30 армія РФ випустила дві керовані авіаційні бомби із винищувача-бомбардувальника СУ-34.
Росіяни влучили у районі об'єкта критичної інфраструктури Херсона.
- Напередодні вночі російські окупанти обстріляли селище Кізомис у Херсонській області, в результаті чого тяжкі поранення отримав 79-річний місцевий житель.
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