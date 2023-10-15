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Вночі росіяни обстріляли селище на Херсонщині: літній чоловік дістав тяжкі поранення

15 жовтня, 2023 неділя
08:35
Війна з Росією окупанти

Вночі 15 жовтня російські окупанти обстріляли селище Кізомис у Херсонській області, в результаті чого тяжкі поранення отримав 79-річний місцевий житель

Про це повідомляє Херсонська ОДА.

Через нічні обстріли армії Росії селища Кізомис у Херсонській області тяжкі поранення отримав літній чоловік, якого госпіталізували та провели операцію.

"Близько першої години ночі окупанти вдарили по Кізомису. Під вогонь потрапив 79-річний місцевий житель. Його з важкими травмами госпіталізували. Медики провели операцію і продовжують боротися за його життя", - йдеться у повідомленні.

Інформація щодо руйнувань та пошкоджень критичної та житлової інфраструктури уточнюється.

  • Російська окупаційна армія у суботу, 14 жовтня, обстріляла місто Берислав Херсонської області, внаслідок чого загинула жінка.
Україна
Росія
російська армія
Херсонщина
окупанти
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