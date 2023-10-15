Вночі росіяни обстріляли селище на Херсонщині: літній чоловік дістав тяжкі поранення

Про це повідомляє Херсонська ОДА.

Через нічні обстріли армії Росії селища Кізомис у Херсонській області тяжкі поранення отримав літній чоловік, якого госпіталізували та провели операцію.

"Близько першої години ночі окупанти вдарили по Кізомису. Під вогонь потрапив 79-річний місцевий житель. Його з важкими травмами госпіталізували. Медики провели операцію і продовжують боротися за його життя", - йдеться у повідомленні.

Інформація щодо руйнувань та пошкоджень критичної та житлової інфраструктури уточнюється.