Армія РФ вдарила по Бериславу на Херсонщині: загинула жінка

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, окупанти обстріляли місто з артилерії близько 16:30: ворог поцілив у житлові будинки.

"У цей час на балконі своєї квартири знаходилася 42-річна жінка. Від отриманих травм вона померла на місці", - поінформував Прокудін.

У Офісі генпрокурора уточнили, що жінка отримала осколкові поранення, які спричинили смерть. Наразі уточнюється інформація щодо інших постраждалих.

Розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).