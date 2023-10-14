Армія РФ вдарила по Бериславу на Херсонщині: загинула жінка
Російська окупаційна армія у суботу, 14 жовтня, обстріляла місто Берислав Херсонської області, внаслідок чого загинула жінка
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, окупанти обстріляли місто з артилерії близько 16:30: ворог поцілив у житлові будинки.
"У цей час на балконі своєї квартири знаходилася 42-річна жінка. Від отриманих травм вона померла на місці", - поінформував Прокудін.
У Офісі генпрокурора уточнили, що жінка отримала осколкові поранення, які спричинили смерть. Наразі уточнюється інформація щодо інших постраждалих.
Розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
- Того ж дня росіяни з тимчасово окупованого лівобережжя атакували Херсон. Вони вдарили по ринку у Дніпровському районі міста.
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