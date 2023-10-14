Росіяни обстріляли Херсон з тимчасово окупованого лівобережжя: двох людей поранено
Російська армія у суботу, 14 жовтня, вдарила по Херсону з тимчасово окупованого лівобережжя області: внаслідок ворожої атаки зазнали поранень двоє людей
Про це інформує начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
За його словами, росіяни обстріляли місто близько 15:00 з окупованого лівого берега.
"Влучили в районі одного з ринків. Попередньо відомо про двох поранених. Інформація уточнюється", - повідомив Мрочко.
- Того ж дня росіяни атакували з РСЗВ "Смерч" селище Багатир на Донеччині. Загинув 11-річний хлопець. Його матір та 6-річний брат отримали поранення
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.35 Купівля 37.35Продаж 38.09
- EUR Купівля 39.61Продаж 40.68
- Актуальне
- Важливе