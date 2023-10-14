Росіяни обстріляли Херсон з тимчасово окупованого лівобережжя: двох людей поранено

Про це інформує начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

За його словами, росіяни обстріляли місто близько 15:00 з окупованого лівого берега.

"Влучили в районі одного з ринків. Попередньо відомо про двох поранених. Інформація уточнюється", - повідомив Мрочко.