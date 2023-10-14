Росіяни атакували з РСЗВ селище Багатир на Донеччині: загинула 11-річна дитина, є поранені
Внаслідок ворожого удару росіян з РСЗВ "Смерч" по селищу Богатир Донецької області загинув 11-річний хлопець. Його матір та 6-річний брат отримали поранення
Про це повідомляє Національна поліція України.
Зазначається, що загиблому хлопчику лише два дні тому виповнилося 11 років. Його 31-річну матір і молодшого брата госпіталізували з численними пораненнями.
"Росія атакувала село з РСЗВ "Смерч". Зафіксовано 9 прильотів по житловому сектору. На місці ударів працювала група "Білий янгол" Великоновосілківського напрямку", - йдеться у повідомленні.
Крім цього, пошкоджено 20 приватних будинків, церква, школа, цивільні авто та електромережа.
- У п'ятницю, 13 жовтня, російська армія атакувала місто Покровськ Донецької області. Унаслідок обстрілів одна людина загинула, 24 поранено.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.35 Купівля 37.35Продаж 38.09
- EUR Купівля 39.61Продаж 40.68
- Актуальне
- Важливе