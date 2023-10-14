Росіяни атакували з РСЗВ селище Багатир на Донеччині: загинула 11-річна дитина, є поранені

Про це повідомляє Національна поліція України.

Зазначається, що загиблому хлопчику лише два дні тому виповнилося 11 років. Його 31-річну матір і молодшого брата госпіталізували з численними пораненнями.

"Росія атакувала село з РСЗВ "Смерч". Зафіксовано 9 прильотів по житловому сектору. На місці ударів працювала група "Білий янгол" Великоновосілківського напрямку", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, пошкоджено 20 приватних будинків, церква, школа, цивільні авто та електромережа.