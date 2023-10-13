РФ ударила по центру Покровська: щонайменше одна людина загинула, 13 поранено

Про це інформує Краматорська міська рада.

"Росіяни завдали удару по середмістю - вже зараз відомо про щонайменше одного загиблого і 13 поранених", - йдеться в заяві.

Через обстріл пошкоджено дві будівлі.

На місці працюють екстрені служби, поранені отримують необхідну медичну допомогу.

Раніше про це повідомляв начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк, писало "Суспільне".

Зазначається, що близько 08:30 у місті пролунали два вибухи.

"Зараз з'ясовуємо. Мабуть, ракетні удари. Знаємо про одну поранену людину. Пошкоджено дві будівлі", - сказав Добряк.

Він також закликав місцевих жителів дотримуватись правил безпеки та перебувати в укриттях: "Тримайтеся подалі від місця, де проводяться рятувальні роботи, адже окрім можливого повторного обстрілу, може трапитись обвал споруди чи вибух".