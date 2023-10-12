Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Російська армія обстріляла Донеччину: серед двох загиблих дитина, 7 людей поранено

Російська армія обстріляла Донеччину: серед двох загиблих дитина, 7 людей поранено

12 жовтня, 2023 четвер
19:02
Війна з Росією обстріл Донеччини

Російські терористи у четвер, 12 жовтня, вдарили по двох містах та двох селах Донецької області, внаслідок чого загинуло двоє людей, серед них - 11-річна дитина, та семеро людей зазнали поранень

Про це інформує Офіс генпрокурора. 

Зазначається, що окупанти обстріляли місто Авдіївку: 58-річний чоловік та 61-річна жінка зазнали осколкових поранень. 

Крім того, російська армія завдала ракетних ударів по селу Багатир Волноваського району.

"Від влучання засобів ураження загинув 11-річний хлопчик, а його 6-річний брат дістав поранення тулуба. Їхню 31-річну матір ушпиталили з множинними рваними ранами", - йдеться у повідомленні. 

Також РФ атакувала село Галицинівка Покровського району. Через розрив снарядів постраждали 32-річний чоловік та 62-річна жінка. Внаслідок влучання російських боєприпасів по місту Гірник Покровського району загинула 44-річна жінка. Її 24-річний зять зазнав травм.

Наразі розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

  • Того ж дня росіяни вдарили по дитячій лікарні та університету в Херсоні. Будівлі зазнали руйнувань. 
  • Крім того, окупанти атакували Херсонську область. Внаслідок ударів по Чорнобаївці загинув чоловік, ще один житель отримав поранення. 
Україна
Росія
російська армія
Донеччина
Авдіївка
ракетний удар
Офіс генпрокурора
воєнні злочини Росії
Читайте також:
11 жовтня, 2023 середа
Росія кинула до 2 тис. особового складу для атаки на Авдіївку, - військова адміністрація
Канада
11 жовтня, 2023 середа
Канада оголосила про новий пакет військової допомоги Україні: що туди увійде
11 жовтня, 2023 середа
Зеленський заявив, що війна вже на останньому етапі, та озвучив плани щодо другого терміну президентства
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.44
    Купівля 37.44
    Продаж 38.12
  • EUR
    Купівля 39.76
    Продаж 40.81
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
12 жовтня
19:36
на фото військові ЗСУ
За добу на основних ділянках фронту відбулося 55 боєзіткнень, — Генштаб
19:30
авіакомпанія El Al
Авіакомпанія "Ель Аль" вперше виконає рейс у шабат, щоб доставити резервістів до Ізраїлю
19:26
Манор Соломон (в центрі), Ізраїль - Косово, відбір Євро-2024
Євро-2024: гру Ізраїлю проти Косова перенесли на невизначений термін
19:13
Севастополь. Крим
У Севастополі повітряна тривога: пабліки пишуть про роботу ППО та нібито збиту ракету
19:00
Ексклюзив
Андрій Курков
"Наші спроби закенселити всю російську культуру наражаються на нерозуміння Заходу", - письменник Андрій Курков
18:56
НАТО
Наступного тижня НАТО проведе масштабні навчання з ядерного стримування
18:51
Огляд
Що таке сектор Гази та чому палестинці вже майже століття воюють з ізраїльтянами
18:22
"Зараз щось як розкажу"
"Зараз щось як розкажу!": книга української письменниці потрапила до міжнародного каталогу дитячих видань "Білі круки"
18:13
нафта ембарго санкції
США вперше ввели санкції проти двох компаній за перевищення стелі ціни на російську нафту
18:00
Оновлено
Румунія, прапор Румунії
Румунія заявила про підвищення ризику ескалації після падіння уламків дронів РФ на її території
17:58
обстріл Херсона, наслідки
Окупанти здійснили артобстріл Берислава: поранено чоловіка
17:56
ЛГБТ
Військові, волонтери та міжнародні союзники: Kyivpride оголосив номінантів премії з ЛГБТІК+активізму
17:55
Новини компаній
Президент Київстару Комаров на КМЕФ представив інвестиційні плани оператора на $ 600 млн
17:46
Микола Азаров
Поширює пропаганду Кремля на російських ток-шоу: Азарову повідомили про нову підозру
17:44
відключення електроенергії
Блекаути можливі, але Україна працює над тим, аби вони були короткочасними, – Галущенко
17:25
Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко
Як українцям повернутися додому через пункт пропуску на кордоні з РФ: пояснення ДПСУ
17:22
Ексклюзив
F-16
Це погана новина: у Defence Express прокоментували перенесення термінів надання Данією F-16 Україні
17:09
олімпіада 2024
МОК відсторонив олімпійський комітет РФ через включення регіональних комітетів ТОТ України
17:00
Огляд
ЗСУ, дрони
Безпілотник "Морок": все, що відомо про таємничий український далекобійний дрон
16:59
Жозеп Боррель
Боррель прибув до Китаю обговорити відносини між ЄС і Пекіном
16:49
OPINION
Євстратій Зоря
Гундяєв відвернувся від Трійці
16:46
Рустем Умєров і Тодор Тагарев
Навчання українських пілотів F-16: Болгарія допоможе з курсами англійської мови
16:39
На фото Сергій Жадан
"Голос вільної України": Жадан став лавреатом премії Шведського PEN
16:35
US Department of Defense
Нідерланди відправлять F-16 до Румунії: українські пілоти почнуть тренування вже за кілька тижнів
16:15
Мобільний зв’язок, смартфон, телефон
Україна готова провести цифровий перепис населення, - Федоров
16:05
Аеропорт Алеппо
Ізраїль завдав ударів по сирійському аеропорту Алеппо та аеродрому Дамаска, - ЗМІ
15:49
Google
Один з сервісів Google продовжує поширювати оманливу пропаганду російській аудиторії, - Bloomberg
15:39
Володимир Зеленський
Фронт, українська зброя, ситуація на Близькому Сході: Зеленський провів засідання Ставки
15:34
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
15:33
Смартфон
​ДСНС України створює єдину базу укриттів. Її планують інтегрувати в Дію
15:26
Ексклюзив
Ворог кидає більшість сил на північ від Авдіївки: начальник МВА про ситуацію в місті та навколо
15:16
Маріуполь РПЦ
РФ залучила до агентурної роботи священників РПЦ, яких відрядила на окуповані території
15:14
Оновлено
дитяча лікарня у Херсоні після російського обстрілу
Росіяни вдарили по дитячій лікарні та університету в Херсоні
15:00
Оновлено
Ентоні Блінкен та Беньямін Нетаньягу
Блінкен прибув у Тель-Авів і зустрівся з Нетаньягу
14:55
грип
ГРВІ, грип та COVID-19: в Україні за тиждень зафіксували майже 120 тис. випадків респіраторно-вірусних захворювань
14:48
Пресреліз
БРСМ-Нафта відкриває новий збір на дрони-камікадзе. Власник торгової марки Андрій Біба подвоїть зібрану суму
14:47
імпорт електроенергії
Передбачено три рівні захисту енергооб'єктів від атак РФ: в Укренерго розкрили деталі
14:47
Куп'янськ
"М’ясні штурми": Шевцов про тактику противника на Куп’янському напрямку
14:31
Данія
Бойові машини, танки та гвинтівки: Данія та Чехія передадуть Україні військову допомогу найближчими місяцями
14:25
Оновлено
Херсонщина
Росіяни вкотре ударили по Чорнобаївці: є загиблий та поранений
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV