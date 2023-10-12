Російська армія обстріляла Донеччину: серед двох загиблих дитина, 7 людей поранено

Про це інформує Офіс генпрокурора.

Зазначається, що окупанти обстріляли місто Авдіївку: 58-річний чоловік та 61-річна жінка зазнали осколкових поранень.

Крім того, російська армія завдала ракетних ударів по селу Багатир Волноваського району.

"Від влучання засобів ураження загинув 11-річний хлопчик, а його 6-річний брат дістав поранення тулуба. Їхню 31-річну матір ушпиталили з множинними рваними ранами", - йдеться у повідомленні.

Також РФ атакувала село Галицинівка Покровського району. Через розрив снарядів постраждали 32-річний чоловік та 62-річна жінка. Внаслідок влучання російських боєприпасів по місту Гірник Покровського району загинула 44-річна жінка. Її 24-річний зять зазнав травм.

Наразі розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).