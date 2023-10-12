Російська армія обстріляла Донеччину: серед двох загиблих дитина, 7 людей поранено
Російські терористи у четвер, 12 жовтня, вдарили по двох містах та двох селах Донецької області, внаслідок чого загинуло двоє людей, серед них - 11-річна дитина, та семеро людей зазнали поранень
Про це інформує Офіс генпрокурора.
Зазначається, що окупанти обстріляли місто Авдіївку: 58-річний чоловік та 61-річна жінка зазнали осколкових поранень.
Крім того, російська армія завдала ракетних ударів по селу Багатир Волноваського району.
"Від влучання засобів ураження загинув 11-річний хлопчик, а його 6-річний брат дістав поранення тулуба. Їхню 31-річну матір ушпиталили з множинними рваними ранами", - йдеться у повідомленні.
Також РФ атакувала село Галицинівка Покровського району. Через розрив снарядів постраждали 32-річний чоловік та 62-річна жінка. Внаслідок влучання російських боєприпасів по місту Гірник Покровського району загинула 44-річна жінка. Її 24-річний зять зазнав травм.
Наразі розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).
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