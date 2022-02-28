У Херсоні змінили час комендантської години
У Херсоні подовжили комендантську годину: від 1 березня вона розпочинається о 20-й годині.
Про це повідомляє Херсонська міськрада.
"З 1 березня термін комендантської години на території Херсонської територіальної громади змінюється. Від завтра вона розпочинатиметься о 20:00, а закінчуватиметься о 06:00", - йдеться у повідомленні.
У цей період заборонено перебувати на вулиці без поважної причини та документів.
Від мародерів та сторонніх осіб місто охоронятимуть Муніципальна варта, народна варта, поліція, приватні охоронні структури тощо.
Також там попередили, що всі, хто під час повітряної загрози перебуває в укриттях закладів освіти, обов’язково мусять мати з собою документи, що посвідчують особу.
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