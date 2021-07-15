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У Хмельницькому перейменували 24 вулиць та провулків: прибрали назви часів СРСР та царської Росії
Хмельницька міськрада перейменувала 13 вулиць, 10 провулків та один проїзд
Про це повідомляє сайт органу.
Список:
- вулицю Молодої Гвардії на провулок Григорія Сковороди,
- вулицю Маршала Конєва на вулицю Івана Сірка,
- вулицю Кутузова на вулицю Академіка Вернадського,
- провулок Кутузова на провулок Академіка Вернадського,
- вулицю Ломоносова на вулицю Олеся Гончара,
- провулок Ломоносова на провулок Олеся Гончара,
- вулицю Матросова на вулицю Дмитра Донцова,
- провулок Матросова на провулок Дмитра Донцова,
- вулицю Мересьєва на вулицю Уласа Самчука,
- провулок Мічуріна на провулок Мальовничий,
- вулицю Панфілова на вулицю Соломії Крушельницької,
- провулок Панфілова на провулок Соломії Крушельницької,
- вулицю Маршала Пересипкіна на вулицю Професора Миколи Чорнобрового,
- провулок Пугачова на провулок Олександра Олеся,
- провулок Разіна на провулок Олега Ольжича,
- вулицю Разіна на вулицю Олега Ольжича,
- вулицю Декабриста Раєвського на вулицю Олександра Білаша,
- вулицю Генерала Рум’янцева на вулицю Володимира Атамана,
- провулок Генерала Рум’янцева на провулок Володимира Атамана,
- вулицю Стеніна на вулицю Анатолія Свидницького,
- вулицю Суворова на вулицю Назарія Яремчука,
- провулок Суворова на провулок Назарія Яремчука,
- проїзд Суворова на проїзд Назарія Яремчука,
- вулицю Чернишевського на вулицю Івана Веретка.
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