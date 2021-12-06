У Хмельницькому відкрили Дзвін пам'яті на честь загиблих на війні з РФ українських військових
У понеділок, 6 грудня, в День Збройних сил України у Хмельницькому відкрили меморіальний знак "Дзвін пам'яті"
Про це повідомляє пресслужба Хмельницької міської ради.
"Пам’ятний знак споруджено на честь Героїв Хмельниччини, які віддали свої життя за Незалежність та територіальну цілісність України в неоголошеній російсько-українській війні. Дзвін звучатиме в дні загибелі Героїв щоразу об 11:00", - йдеться у повідомленні.
Дзвін пам'яті відкрили на території Хмельницького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, на вулиці Героїв Майдану.
Священники освятили пам'ятний знак та провели панахиду за загиблими військовослужбовцями у російсько-українській війні на сході України. Імена загиблих озвучили під звук Дзвону.
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