У Хмельницькому відкрили Дзвін пам'яті на честь загиблих на війні з РФ українських військових

Про це повідомляє пресслужба Хмельницької міської ради.

"Пам’ятний знак споруджено на честь Героїв Хмельниччини, які віддали свої життя за Незалежність та територіальну цілісність України в неоголошеній російсько-українській війні. Дзвін звучатиме в дні загибелі Героїв щоразу об 11:00", - йдеться у повідомленні.





Дзвін пам'яті відкрили на території Хмельницького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, на вулиці Героїв Майдану.





Священники освятили пам'ятний знак та провели панахиду за загиблими військовослужбовцями у російсько-українській війні на сході України. Імена загиблих озвучили під звук Дзвону.











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