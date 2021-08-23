У Києві 24 серпня обмежать рух низкою вулиць: перелік

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).



Згідно з повідомленням, 24 серпня з 6:00 до 12:30 у зв'язку з проведенням параду військ до Дня Незалежності обмежать рух низкою вулиць.



Зокрема, тимчасове обмеження руху транспорту заплановане під час руху зведеної механізованої колони до місця проведення параду військ на вул. Хрещатик та Майдан Незалежності.



Колона №1 гусеничної та колісної техніки йтиме маршрутом: парк військової частини А0222 (А1937) - вул. Маршала Рибалка - вул. Чорновола - виїзд на просп. Перемоги зустрічною смугою лівіше Повітрофлотського мосту - проспект Перемоги (зустрічною смугою) - площа Перемоги (зустрічною смугою) - вул. Старовокзальна - вул. Жилянська - вул. Велика Васильківська - пл. Льва Толстого - вул. Велика Васильківська - пл. Бессарабська - вул. Хрещатик.



Колона №2 колісної техніки йтиме маршрутом: аеродром "Святошин" - вул. Академіка Туполєва - зустрічною смугою проспекту Перемоги до шляхопроводу метро "Нивки" - проспект Перемоги - площа Перемоги - вул. Старовокзальна - вул. Жилянська та далі.



Маршрут частини колони №1: вул. Велика Васильківська - пл. Льва Толстого - вул. Велика Васильківська - пл. Бессарабська - вул. Хрещатик.



Маршрут частини колони №2: вул. Антоновича - вул. І. Федорова (Либідська площа, залежно від довжини колони) - вул. Велика Васильківська - пл. Льва Толстого - вул. Велика Васильківська - пл. Бессарабська - вул. Хрещатик.



Маршрут колони №3 колісної техніки: військова частина А0139 (проспект Перемоги, 55/2) - проспект Перемоги - вул. Жилянська - вул. Велика Васильківська - пл. Льва Толстого - вул. Велика Васильківська - пл. Бессарабська - вул. Хрещатик.



Тимчасові обмеження також будуть під час руху зведеної механізованої основної колони після проходження вул. Хрещатик та повернення до місць розміщення (станції навантаження військової техніки) після параду військ.



Маршрут першої частини колони гусеничної техніки та частини колісної техніки: пл. Європейська - Володимирський узвіз - Боричів узвіз (смугою зустрічного руху) - вул. Набережно-Хрещатицька (смугою зустрічного руху) - вул. Нижній Вал - Глибочицький проїзд - вул. В. Чорновола та далі.



Визначена гусенична техніка рухатиметься за маршрутом вул. Набережно-Лугова - вул. Межигірська - вул. Новокостянтинівська - залізнична станція розвантаження "Почайна".



Решта гусеничної та частина колісної техніки рухатиметься маршрутом вул. Нижній Вал - вул. Глибочицька - вул. В. Чорновола - вул. Маршала Рибалка - парк військової частини А0222 (А1937).



Друга частина колони (частина колісної техніки) рухатиметься маршрутом: пл. Європейська - Петрівська алея - Паркова дорога - Дніпровський узвіз - Набережне шосе - вул. Набережно-Хрещатицька - вул. Нижній Вал - вул. Глибочицька - Глибочицький проїзд - вул. В. Чорновола - проспект Перемоги та далі.



Зокрема, частина колісної техніки № 1: шляхопровід метро "Нивки" (розворот у зворотному напрямку) - проспект Перемоги - в/ч А0139; частина колісної техніки № 2: вул. Академіка Туполєва - аеродром "Святошин".



Обмеження також будуть під час руху зведеної механізованої колони запасної військової техніки після проходження вул. Хрещатик та повернення до місць розміщення (станції навантаження ОВТ) після параду військ.



Перша частина колони (гусенична та частина колісної техніки) рухатиметься маршрутом: вул. Богдана Хмельницького - вул. Володимирська - вул. Льва Толстого - площа Льва Толстого - вул. Велика Васильківська - вул. Саксаганського - площа Перемоги - вул. В. Чорновола та далі.



визначена гусенична техніка: вул. Глибочицька - вул. Верхній Вал - вул. Набережно-Лугова - вул. Межигірська - вул. Новокостянтинівська - залізнична станція розвантаження "Почайна"; решта гусеничної техніки та частина колісної техніки: вул. Маршала Рибалка - парк військової частини А0222 (А1937);

Друга частина колони (частина колісної техніки): вул. Богдана Хмельницького - вул. Володимирська - вул. Льва Толстого - площа Льва Толстого - вул. Велика Васильківська - вул. Саксаганського - площа Перемоги - проспект Перемоги та далі.



Зокрема, частина колісної техніки № 1: шляхопровід метро "Нивки" (розворот у зворотному напрямку) - проспект Перемоги - в/ч А0139; частина колісної техніки № 2: вул. Академіка Туполєва - аеродром "Святошин".



Крім того, 24 серпня можливі тимчасові обмеження руху транспорту на вулицях:

Петрівська алея, Паркова дорога від Петрівської алеї до Аскольдової могили;

вул. Інститутська (від вул. Шовковичної до вул. Ольгинської), вул. Ольгинська до пл. Івана Франка, пл. Івана Франка, вул. Станіславського, вул. Архітектора Городецького (від вул. Ольгинської до вул. Заньковецької), вул. Заньковецької (від вул. Архітектора Городецького до вул. Станіславського), від будинку на вул. Михайла Грушевського, 9-А до Паркової дороги;

вул. Михайла Грушевського (від перехрестя вул. Садової до Кріпосного пров.), вул. Липська (від вул. Михайла Грушевського до вул. Інститутської);

вул. Трьохсвятительська, пл. Європейська, вул. Михайла Грушевського (від Європейської площі до Кріпосного пров.), Майдан Незалежності (від вул. Хрещатик до вул. Костьольної), вул. Михайлівська, вул. Велика Житомирська до вул. Стрілецької, вул. Костьольна, вул. Липська (від вул. Михайла Грушевського до вул. Інститутської), Петрівська алея, Паркова дорога, Дніпровський узвіз від будинку на вул. Михайла Грушевського, 9-А до Паркової дороги.

Окрім того, 24 серпня із 06:00 до 12:30 заплановані обмеження руху транспортних засобів на вул. Льва Толстого (на ділянці від вул. Терещенківської до площі Льва Толстого) та на вул. Петра Сагайдачного (на ділянці від Боричевого узвозу до вул. Ігорівської).

А також із 06:00 24 серпня до закінчення заходів на ділянках від вул. Малої Житомирської до Софійської площі, вул. Софіївській (крім громадського транспорту), вул. Лютеранській (від вул. Заньковецької до вул. Шовковичної), вул. Шовковичній (від вул. Лютеранської до вул. Інститутської), вул. Фізкультури.

Нагадаємо, що призупинять функціонування паркувальних майданчиків у день проведення параду військ із проходженням у пішому порядку на вул. Хрещатик (від Бессарабської площі до Європейської площі), в тому числі на місцях стоянки транспортних засобів Збройних Сил України, які перевозять особовий склад піших парадних розрахунків на б-рі Лесі Українки (в обидва напрямки), Володимирському проїзді, вул. Богдана Хмельницького, Набережному шосе, Парковій дорозі.

24 серпня із 08:00 до закінчення заходів тимчасово закриють на вхід і вихід зі станції метро "Майдан Незалежності" та "Хрещатик" на Алею Героїв Небесної Сотні до завершення урочистих заходів у центрі міста. Проте у ніч з 24 на 25 серпня буде продовжено роботу пасажирського транспорту загального користування на 2 години.