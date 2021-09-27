У Києві автомобіль таксі протаранив іншу машину

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.



Аварія трапилася на перехресті вулиць Маяковського та Закревського. За попередніми даними, жінка за кермом Toyota Camry, повертаючи ліворуч, не пропустила автомобіль таксі Peugeot 301, що рухався назустріч.



На щастя, люди, які перебували в автомобілях, серйозних ушкоджень не зазнали. Проте через перекриті смуги було повністю заблоковано рух тролейбусів.



Обставини автопригоди з'ясовують правоохоронці.























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