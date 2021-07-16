У Києві автомобіль зіткнувся з мотоциклом, є постраждалі
У Святошинському районі Києва сталася ДТП за участі автомобіля та мотоцикла
Про це повідомили Вартові Еспресо.
"Автомобіль та мотоцикліст рухалися в попутньому напрямку. На перехресті водій Renault Kangoo повертав праворуч та зачепив байк. В результаті зіткнення травми отримав водій мотоцикла та його пасажир, але від госпіталізації вони відмовились", - йдеться у повідомленні.
На місці працювала швидка, але поліції не було.
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