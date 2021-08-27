У Києві через дві ДТП утворились затори на Південному мосту та поблизу метро "Славутич"
У столиці через дорожньо-транспортні пригоди утворились затори на Південному мосту, біля метро "Славутич" і в сторону метро "Харківська"
Про це передають Вартові.Еспресо.
Як зазначається, через дві аварії на Південному мосту та поблизу метро "Славутич" утворився затор до метро "Харківська" й в сторону центру.
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