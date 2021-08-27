У Києві через дві ДТП утворились затори на Південному мосту та поблизу метро "Славутич"

Про це передають Вартові.Еспресо.

Як зазначається, через дві аварії на Південному мосту та поблизу метро "Славутич" утворився затор до метро "Харківська" й в сторону центру.

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