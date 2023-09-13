У Києві чоловік вбив ножем перехожого і поранив поліцейського під час затримання

Про це інформує пресслужба поліції.

Зазначається, що до чергової частини Оболонського управління поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що на вулиці Героїв Дніпра знаходиться чоловік з ножовим пораненням. На місце виїхало керівництво, слідчо-оперативна група районного управління та столичного главку, а також кінологи.

Правоохоронці встановили, що на вулиці між чоловіками виник конфлікт, внаслідок якого зловмисник дістав ніж та вдарив ним потерпілого в живіт. Згодом фігурант втік, а 35-річний потерпілий від отриманого поранення помер у кареті швидкої допомоги.

Фото: поліція Києва

У поліції додають, що під час затримання фігурант чинив опір та завдав ножового поранення в ногу одному з поліцейських територіального підрозділу, але це не завадило йому затримати зловмисника. Співробітнику поліції було надано медичну допомогу на місці.

Затриманому, 36-річному киянину, повідомили про підозри за фактом нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження, яке призвело до смерті потерпілого, та за фактом умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.