Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Кримінал У Києві чоловік вбив ножем перехожого і поранив поліцейського під час затримання

У Києві чоловік вбив ножем перехожого і поранив поліцейського під час затримання

13 вересня, 2023 середа
12:12
Кримінал У Києві чоловік вбив ножем перехожого і поранив поліцейського під час затримання

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який завдав смертельного поранення ножем місцевому мешканцю. Під час затримання зловмисник чинив опір та поранив поліціянта

Про це інформує пресслужба поліції.

Зазначається, що до чергової частини Оболонського управління поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що на вулиці Героїв Дніпра знаходиться чоловік з ножовим пораненням. На місце виїхало керівництво, слідчо-оперативна група районного управління та столичного главку, а також кінологи.

Правоохоронці встановили, що на вулиці між чоловіками виник конфлікт, внаслідок якого зловмисник дістав ніж та вдарив ним потерпілого в живіт. Згодом фігурант втік, а 35-річний потерпілий від отриманого поранення помер у кареті швидкої допомоги.

У Києві чоловік вбив ножем перехожого і поранив поліцейського під час затримання

Фото: поліція Києва

У поліції додають, що під час затримання фігурант чинив опір та завдав ножового поранення в ногу одному з поліцейських територіального підрозділу, але це не завадило йому затримати зловмисника. Співробітнику поліції було надано медичну допомогу на місці.

Затриманому, 36-річному киянину, повідомили про підозри за фактом нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження, яке призвело до смерті потерпілого, та за фактом умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Також 9 вересня на столичному Лісовому масиві чоловік з ножем напав на дітей. Його розшукує полція Києва.
поліція
новини Києва
Читайте також:
13 вересня, 2023 середа
Ребров оцінив шанси України на вихід на Євро-2024 після поразки від Італії
Італія - Україна
13 вересня, 2023 середа
Відбір на Євро-2024: який вигляд має турнірна таблиця групи збірної України після поразки Італії
Україна Євросоюз
12 вересня, 2023 вiвторок
Вступ до ЄС: Україна веде переговори з Угорщиною та Румунією щодо спірного мовного питання
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.51
    Купівля 37.51
    Продаж 38.22
  • EUR
    Купівля 40.36
    Продаж 41.36
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
13 вересня
12:59
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн: Нова хвиля розширення ЄС має бути каталізатором прогресу
12:44
відключення електроенергії
Через ворожі обстріли знеструмлено частину споживачів у 6 областях України
12:40
На фото: затримання
Прикордонники затримали ймовірних ухилянтів, які їхали за €5000 у сторону Румунії
12:31
Молдова
Молдова вислала керівника російського пропагандистського агентства Денисова
12:27
Оновлено
Путін та Кім Чен Ин
Кім Чен Ин провів зустріч з Путіним і заявив про впевненість у перемозі РФ
12:26
електроенергія
Не лише ППО: в Укренерго розповіли про захист енергетичних об'єктів від можливих атак РФ
12:23
На фото: затримання
На Харківщині очільнику військкомату оголосили підозру в переправленні ухилянтів через кордон
12:10
БМП Marder
БМП Marder, розвідувальні дрони та снаряди: Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні
12:10
Олексій Арестович
Арестович подав до суду через скандал з Цоєм: ДБР має відкрити справу проти нардепки Піпи
12:06
Урсула фон дер Ляєн
Україна отримає 50 млрд євро для відбудови країни, - Єврокомісія
12:06
Олег Котенко
Омбудсмен з питань зниклих безвісти подасть у відставку: уряд обмежив його повноваження
12:01
OPINION
Антон Шеховцов
Як винищувач щурів з Ісландії продемонстрував ізоляцію та відчай Росії
11:45
Чехія Україна
Чехія масово не видаватиме Україні ухилянтів, але можлива екстрадиція окремих осіб
11:44
Оновлено
Армія РФ атакувала село на Херсонщині: постраждали 2 людей
11:42
Урсула фон дер Ляєн
"Відповідь на поклик історії": Урсула фон дер Ляєн заявила про подальшу підтримку біженців з України
11:30
Ексклюзив
карта заставочна
Карта бойових дій за період 6-12 вересня: Контрнаступ ЗСУ розширився на південному фронті
11:17
На фото: Ракетоносій РФ "Буян-М"
Росіяни вивели у Чорне море 11 кораблів: чи є серед них ракетоносії
11:14
Данія
Заступника російського міністра не пустили на конференцію ВООЗ у Данії: РФ зреагувала
11:05
Ексклюзив
російська армія, мобілізація
ЗСУ: росіяни перекинули близько 300 колишніх в'язнів для штурмів на Запоріжжі
10:57
Україна повернула з Росії та тимчасово окупованих територій ще 3 дітей
10:50
Оновлено
ракетний удар по Севастополю
РФ звинуватила Україну в ракетному ударі по Севастополю, в ГУР підтвердили пошкодження ворожого корабля та підводного човна
10:40
вибори днр
СБУ дронами атакувала "виборчу дільницю" на окупованому Запоріжжі, - ЗМІ
10:35
Оновлено
Одещина
Нічна атака "шахедів": на Одещині та Сумщині сили ППО знищили 32 дрони, поранено 7 людей
10:33
Крим
Ігнорують проблеми зі здоров'ям: кримськотатарського активіста Еюпова незаконно перевели до в'язниці у РФ
10:27
Оновлено
російські автомобільні номери
Естонія слідом за Латвією та Литвою заборонила в'їзд автомобілям з російською реєстрацією
10:26
Новини компаній
Дистанційна школа "Оптіма" посіла 6 місце серед шкіл України за результатами Національного мультипредметного тесту
10:22
Ексклюзив
Вибухи, Севастополь
Надзвичайно точно обрано ціль: Згурець про удар по ремонтних доках у Севастополі
10:21
Збирав розвіддані про ЗСУ та переміщення систем ППО: СБУ оголосила підозру одеситу
10:14
Збір активістів Жовтої Стрічки у Криму
Росіяни звозять "волонтерів" на ТОТ для замальовування графіті з українською символікою
10:09
хасиди Умань
До Умані вже приїхали 11 тис. хасидів
10:07
Китай - Тайвань. Повітряні провокації
Тайвань зафіксував 28 китайських літаків у своїй зоні ППО
10:07
OPINION
Сергій Громенко
Колапс російської економіки невідворотній
10:01
Огляд
міжнародний огляд
Одна з найбільших атак України на окупантів в Криму, РФ перевищила довоєнний рівень виробцнивтва зброї. Акценти світових ЗМІ 13 вересня
09:58
Одещина
Армія РФ протягом доби гатила по 9 областях України: 3 загиблих, 15 поранених
09:54
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 13 вересня: гривня знову послабшала щодо долара та євро
09:42
шахтарі
Окупанти на Луганщині визнали "нерентабельними" майже 100 шахт, - ОВА
09:19
зерно, зернова угода
У Болгарії планують скасувати заборону на імпорт зерна з України
09:13
Ілон Маск
Маск заявив, що не увімкнув Starlink у Криму через санкції США проти РФ
09:11
окупанти
Британська розвідка з'ясувала, на яку ділянку фронту РФ перекидає нові підрозділи
09:01
Ексклюзив
Окупанти
На східному фронті відчувається, що ворог отримав боєкомплект, - боєць ЗСУ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV