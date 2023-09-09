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Головна Кримінал На столичному Лісовому масиві чоловік з ножем напав на дітей

На столичному Лісовому масиві чоловік з ножем напав на дітей

9 вересня, 2023 субота
20:24
Кримінал розшук

Поліція Києва розшукує зловмисника, який у суботу, 9 вересня, з ножем напав на двох дітей

Про це повідомляє офіційний телеграм-канал поліції Києва.

Інцидент стався ввечері суботи, 9 вересня, на столичному Лісовому масиві. Близько 17:00, на вулиці Мілютенка, до двох хлопчиків 10-11 років підійшов незнайомець. Діти гралися та намагалися звести намет і відмовились від допомоги чоловіка. Натомість зловмисник на них напав.

Одному з дітей чоловік порвав футболку, а іншому завдав ножового поранення. Дитину госпіталізували. Вживаються заходи щодо затримання підозрюваного.

"До розшуку залучили особовий склад Деснянського управління поліції, оперативники карного розшуку," - пишуть поліціянти.

  • У середу, 6 вересня, у Києві взяли під варту 39-річного чоловіка, який протягом 6 років ґвалтував власну доньку.
Україна
поліція
новини Києва
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