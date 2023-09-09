На столичному Лісовому масиві чоловік з ножем напав на дітей

Про це повідомляє офіційний телеграм-канал поліції Києва.

Інцидент стався ввечері суботи, 9 вересня, на столичному Лісовому масиві. Близько 17:00, на вулиці Мілютенка, до двох хлопчиків 10-11 років підійшов незнайомець. Діти гралися та намагалися звести намет і відмовились від допомоги чоловіка. Натомість зловмисник на них напав.

Одному з дітей чоловік порвав футболку, а іншому завдав ножового поранення. Дитину госпіталізували. Вживаються заходи щодо затримання підозрюваного.

"До розшуку залучили особовий склад Деснянського управління поліції, оперативники карного розшуку," - пишуть поліціянти.