У Києві взяли під варту чоловіка, який протягом 6 років ґвалтував власну доньку

Про це повідомила поліція Києва.

Підозрюваний – уродженець Миколаївщини.

"За даними слідства, починаючи з 2014 року й упродовж шести років чоловік вчиняв насильницькі дії сексуального характеру відносно своєї доньки, якій на той час було п'ять років. Подружжя розлучилося, і дівчинка проживала з мамою. При цьому батько часто забирав її до себе на деякий час. Лише у чотирнадцятирічному віці дитина наважилась розповісти про це дорослим", - ідеться у повідомленні правоохоронців.

Чоловікові оголошено про підозру за ч. 4 ст. 153 - сексуальне насильство, ч. 2 ст. 155 - вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку, вчинені близькими родичами або членами сім’ї, ч. 2 ст.156 - розбещення неповнолітніх, вчинене щодо малолітньої особи членами сім’ї чи близькими родичами Кримінального кодексу України. Нині він перебуває у СІЗО.

Примітка: Згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.