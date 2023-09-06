У Києві взяли під варту чоловіка, який протягом 6 років ґвалтував власну доньку
У столиці взяли під варту 39-річного чоловіка, який, починаючи з 2014-го, протягом наступних 6 років ґвалтував власну доньку. Йому загрожує до 10 років тюрми
Про це повідомила поліція Києва.
Підозрюваний – уродженець Миколаївщини.
"За даними слідства, починаючи з 2014 року й упродовж шести років чоловік вчиняв насильницькі дії сексуального характеру відносно своєї доньки, якій на той час було п'ять років. Подружжя розлучилося, і дівчинка проживала з мамою. При цьому батько часто забирав її до себе на деякий час. Лише у чотирнадцятирічному віці дитина наважилась розповісти про це дорослим", - ідеться у повідомленні правоохоронців.
Чоловікові оголошено про підозру за ч. 4 ст. 153 - сексуальне насильство, ч. 2 ст. 155 - вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку, вчинені близькими родичами або членами сім’ї, ч. 2 ст.156 - розбещення неповнолітніх, вчинене щодо малолітньої особи членами сім’ї чи близькими родичами Кримінального кодексу України. Нині він перебуває у СІЗО.
Примітка: Згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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