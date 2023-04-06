У Дніпрі затримали священника УПЦ МП, який розбещував власних доньок

Про це повідомила пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури.

"За даними слідства, священнослужитель після смерті дружини упродовж тривалого часу вчиняв розпусні дії стосовно двох доньок віком 13 та 15 років, залишаючись вдома наодинці з ними", - йдеться у повідомленні.

"Дівчатка розповіли про це старшому брату, який одразу повідомив поліцію", - додали в прокуратурі.

Нині діти перебувають під наглядом лікарів, а священник – під вартою.