Слідчі повідомили про підозру митрополиту Черкаської єпархії УПЦ (МП)
СБУ повідомила про підозру митрополиту Черкаської єпархії УПЦ (МП) через його забезпечення збройної агресії РФ проти України та виправдовування дій окупантів
Про це поінформувала пресслужба СБУ.
Правоохоронці повідомили про підозру митрополиту Черкаської єпархії УПЦ (МП), який заперечував збройну агресію РФ проти України та виправдовував дії окупантів.
"За даними слідства у 2020 році клірик віддав розпорядження створити в єпархії новий відомчий сайт за шаблоном РПЦ. Під час його розробки було використано російське програмне забезпечення, яке дозволяло ретранслювати деструктивний контент з прокремлівських інтернет-ресурсів. Серед них – "patriarchia.ru" та "pravoslavie.ru", на яких пропагандисти РПЦ виправдовують збройну агресію РФ та воєнні злочини рашистів", - ствердили правоохоронці.
Зокрема зазначається, що митрополит на сайті схвально висловлювався про московських священників, які допомагають агресору, а також закликав до об’єднання релігійних громад у війні проти України.
Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).
- Нагадаємо, екснамісник Києво-Печерської лаври Павло підозрюється у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та виправданні російського збройного вторгнення до України. Йому присудили два місяці домашнього арешту.
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