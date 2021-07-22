У Києві чоловік внаслідок конфлікту поранив ножем матір і доньку

Про це повідомляє прес-служба поліції.



"Між гостем та двома мешканками квартири виник конфлікт, у ході якого чоловік наніс жінкам удари ножем. Потерпілих госпіталізовано до лікарні, а зловмисника поліцейські затримали упродовж години. Розпочато кримінальне провадження", - йдеться у повідомленні.



До поліції ввечері, 21 липня, надійшло повідомлення від киянина про те, що у сусідній квартирі на вулиці Курнатовського знаходяться дві жінки з ножовими пораненнями. Оперативний черговий негайно направив на місце події патрульних поліцейських, слідчо-оперативну групу та лікарів.



Начальник Дніпровського управління поліції Андрій Пасічник розповів, що заявник почув крики та побачив, як із квартири навпроти вибіг невідомий. Відтак він вирішив зайти до сусідів та з’ясувати обставини.



"Ми встановили, що напередодні до жінок прийшов знайомий. Під час спілкування із мешканками квартири між ними виник конфлікт, у ході якого зловмисник взяв ніж та наніс удар молодшій жінці. Матір намагалась захистити доньку, а у відповідь нападник її поранив. Потерпілих, 1958 та 1986 років народження, госпіталізовано до лікарні. На розшук зловмисника нам знадобилось менше години", - сказав Пасічник.



Правопорушника затримали у квартирі співмешканки у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився місцевий мешканець, 1994 року народження, який раніше відбував покарання за розбійний напад.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb