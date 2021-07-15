У Києві чоловік впав на колії метро, рух між станціями "Лівобережна" та "Дарниця" призупинено

Про це повідомили Вартові Еспресо.



У Києві, на Святошино-Броварській лінії метро на колії впав чоловік.



Рух між станціями "Лівобережна" та "Дарниця" наразі зупинено.



Чоловік помер на місці.



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