У Києві дівчинка, якій було 15 днів, померла від COVID-19

Про це повідомила головна лікарка Тетяна Камінська у коментарі УП.

27 серпня дитину доставила в лікарню екстрена медична допомога.

У дівчинки була задишка, підвищення температури тіла та інтоксикація.

Лікарка пояснила, що у дівчинки був стан, при якому кисень через легені не може потрапити у кров.

У немовля та її матері був підтверджений COVID-19. Дитина поступила в лікарню на 5 день після початку хвороби.

"Її стан прогресивно погіршувався, і 2 вересня вона померла", – каже Камінська.