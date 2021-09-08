У Києві дівчинка, якій було 15 днів, померла від COVID-19
У Київській дитячій інфекційній лікарні від коронавірусу померла дівчинка, якій було 15 днів
Про це повідомила головна лікарка Тетяна Камінська у коментарі УП.
27 серпня дитину доставила в лікарню екстрена медична допомога.
У дівчинки була задишка, підвищення температури тіла та інтоксикація.
Лікарка пояснила, що у дівчинки був стан, при якому кисень через легені не може потрапити у кров.
У немовля та її матері був підтверджений COVID-19. Дитина поступила в лікарню на 5 день після початку хвороби.
"Її стан прогресивно погіршувався, і 2 вересня вона померла", – каже Камінська.
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