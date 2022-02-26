У Києві диверсантів витягнули з підвалу, а в Дубно пов'язали на вокзалі
В місті Києві ранком суботи, 26 лютого 2022 року, патруль Територіальної оборони затримав російських диверсантів, що ховалися у підвалі однієї з багатоповерхівок
Місце їхнього переховування вказали місцеві жителі, розповів український військовий журналіст Андрій Цаплієнко.
Цаплієнко навів відповідне відео.
Також 26 лютого цілу ДРГ схопили на залізничноум вокзалі міста Дубно Рівненської області (див. світлину вгорі).
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"Близько десятка окупантів. Усі вони були в цивільному", - наводить подробиці Рівне вечірнє.
За попередньою інформацією, їхньою метою було вчинення диверсії на низці об’єктів критичної інфраструктури.
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