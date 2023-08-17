У Києві дві 12-річні дівчинки загинули, впавши з 15-го поверху
У середу, 16 серпня, в Києві на вул. Драгоманова виявили двох загиблих 12-річних дівчат
Про це повідомила пресслужба поліції Києва.
Інформацію про виявлення мертвими двох дітей правоохоронці отримали о 18:20. Поліцейські встановили особи загиблих - двох місцевих жительок.
"За попередніми даними, дівчатка загинули внаслідок падіння з 15 поверху багатоповерхівки", - йдеться у повідомленні.
Поліція розпочала провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство) з додатковою кваліфікацією "самогубство".
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