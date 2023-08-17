У Києві дві 12-річні дівчинки загинули, впавши з 15-го поверху

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

Інформацію про виявлення мертвими двох дітей правоохоронці отримали о 18:20. Поліцейські встановили особи загиблих - двох місцевих жительок.

"За попередніми даними, дівчатка загинули внаслідок падіння з 15 поверху багатоповерхівки", - йдеться у повідомленні.

Поліція розпочала провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство) з додатковою кваліфікацією "самогубство".