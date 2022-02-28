У Києві комендантська година діятиме з 20:00 до 7:00

Про це повідомила пресслужба КМДА.



"У цей час пересуватися містом можуть винятково ті, хто має спецперепустки нового зразка Військового коменданта міста Києва. Перепустки, видані до цього, скасовуються", - йдеться у повідомленні.



Перепустки видаються лише для транспорту. Пересуватися пішки у комендантську годину – суворо заборонено.



"Цивільні особи, які перебуватимуть на вулиці у період комендантської години без спецперепустки, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога", - йдеться в повідомленні.



Під час КГ вийти з домівок можна у разі повітряної тривоги, щоб прослідувати у найближче укриття.



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