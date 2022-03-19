У Києві концентрація смогу перевищена майже у 33 рази і є незначне задимлення
У Києві задимлення через зміну погоди й перевищена концентрація смогу в повітрі, імовірно внаслідок пожеж після російських бомбардувань
Про це повідомили КМДА та Центр стратегічних комунікацій.
"У столиці спостерігається незначне задимлення. Це пов'язано зі зміною погодніх умов, зокрема напрямком вітру", - зазначили в міській адміністрації.
За даними фахівців, якість повітря в нормі, однак у КМДА просять киян не відчиняти вікна та не виходити з дому без необхідності.
Водночас у Центрі стратегічних комунікацій попередили, що в Києві перевищена концентрація смогу в повітрі.
"Як показують спеціалізовані сервіси, на 8:00 19 березня концентрація забруднювачів у 32,9 разів перевищує норму, рекомендовану ВООЗ", - ідеться в повідомленні.
Індекс якості повітря суттєво впав на території практично всіх районів міста. За рейтингом IQ Air, київське повітря - найгірше у світі.
"Ймовірно це пов’язано з пожежами від російських бомбардувань у інших регіонах та зміною рози вітрів", - додали в Центрі стратегічних комунікацій. Радник очільника МВС Вадим Денисенко пояснив причини смогу над Києвом.
"Догорає сміттєзвалище біля Нових Петрівців. Безвітряна погода. Як тільки вітер з‘явиться, смог від роботи теплоелектростанцій і димів від загорянь в околицях Києва розвіється", - зауважив він.
Вадим Денисенко наголосив, що в Чорнобильській зоні, з погляду пожежної ситуації, усе добре, а радіаційний фон нормальний.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30
-
EUR
Купівля 32.52Продаж 33.41
- Актуальне
- Важливе