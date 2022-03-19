У Києві концентрація смогу перевищена майже у 33 рази і є незначне задимлення

Про це повідомили КМДА та Центр стратегічних комунікацій.



"У столиці спостерігається незначне задимлення. Це пов'язано зі зміною погодніх умов, зокрема напрямком вітру", - зазначили в міській адміністрації.



За даними фахівців, якість повітря в нормі, однак у КМДА просять киян не відчиняти вікна та не виходити з дому без необхідності.

Водночас у Центрі стратегічних комунікацій попередили, що в Києві перевищена концентрація смогу в повітрі."Як показують спеціалізовані сервіси, на 8:00 19 березня концентрація забруднювачів у 32,9 разів перевищує норму, рекомендовану ВООЗ", - ідеться в повідомленні.Індекс якості повітря суттєво впав на території практично всіх районів міста. За рейтингом IQ Air, київське повітря - найгірше у світі."Ймовірно це пов’язано з пожежами від російських бомбардувань у інших регіонах та зміною рози вітрів", - додали в Центрі стратегічних комунікацій.Радник очільника МВС Вадим Денисенко пояснив причини смогу над Києвом."Догорає сміттєзвалище біля Нових Петрівців. Безвітряна погода. Як тільки вітер з‘явиться, смог від роботи теплоелектростанцій і димів від загорянь в околицях Києва розвіється", - зауважив він.Вадим Денисенко наголосив, що в Чорнобильській зоні, з погляду пожежної ситуації, усе добре, а радіаційний фон нормальний.

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