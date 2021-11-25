У Києві легковий протаранив вантажівку та врізався в електроопору: є постраждалий

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

Як вдалося дізнатися Вартовим Еспресо, у другій смузі по проспекту Перемоги зі сторони центру їхав КАМАЗ, а його намагався випередити з правої сторони водій Honda Accord.





Потім Honda зачепила переднє праве колесо КАМАЗу та бампер, після чого водій легковика втратив керування автівкою та врізався в елетроопору.





На момент аварії в легковику перебували водій та пасажирка. Внаслідок зіткнення легковика із стовпом автівка загорілася. Водій отримав перелом руки і був госпіталізований.





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