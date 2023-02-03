У Києві можуть чути звуки вибухів: на річці Десна підриватимуть льодовий затор
Удень 3 лютого в столиці на річці Десна підриватимуть льодовий затор, тому жителі міста можуть чути звуки вибухів
Про це інформує Київська міська військова адміністрація.
"Сьогодні, 3 лютого, на лівому березі та в Оболонському районі столиці можуть бути гучні звуки вибухів!" - пише пресслужба.
Повідомляється, що сапери підриватимуть криги. Це необхідно зробити, аби знизити рівень води та запобігти підтопленню в прибережних зонах.
Жителів міста просять не панікувати та зберігати спокій. А в разі повітряної тривоги йти в укриття.
- Крім того, 1 лютого в передмісті Києва відбулися тренування саперів. Тоді теж у деяких районах міста лунали звуки вибухів.
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