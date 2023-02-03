Про це інформує Київська міська військова адміністрація.

"Сьогодні, 3 лютого, на лівому березі та в Оболонському районі столиці можуть бути гучні звуки вибухів!" - пише пресслужба.

Повідомляється, що сапери підриватимуть криги. Це необхідно зробити, аби знизити рівень води та запобігти підтопленню в прибережних зонах.

Жителів міста просять не панікувати та зберігати спокій. А в разі повітряної тривоги йти в укриття.