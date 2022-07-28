У Києві на честь "Азову" створили квіткове панно

Про це інформує КМДА.

Зазначається, що для композиції висадили близько 8700 квітів на площі 35 кв.м. Саме панно, присвячене воїнам-героям полку "Азов", розташоване на зеленому схилі перед Печерським мостом.

Композицію створили спеціально до Дня української Державності.

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