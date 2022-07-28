У Києві на честь "Азову" створили квіткове панно
У столиці до Дня української Державності створили квіткове панно на честь окремого загону спецпризначення "Азов"
Про це інформує КМДА.
Зазначається, що для композиції висадили близько 8700 квітів на площі 35 кв.м. Саме панно, присвячене воїнам-героям полку "Азов", розташоване на зеленому схилі перед Печерським мостом.
Композицію створили спеціально до Дня української Державності.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.06
Купівля 39.06Продаж 40.04
-
EUR
Купівля 39.3Продаж 40.56
- Актуальне
- Важливе