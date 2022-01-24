У Києві на вулиці Грушевського зіштовхнулися два легковики
У понеділок, 24 січня, у Печерському районі на вулиці Грушевського не розминулися два автомобілі Citroen
Про це повідомляють Вартові.Еспресо.
Як розповів Вартовим Еспресо водій автомобіля Citroen C3 Picasso, він рухався по Грушевського в напрямку Європейської площі, закінчував проїзд перехрестя, коли водій зустрічного Citroen C4 вирішив повернути ліворуч.
Водій Citroen C3 Picasso скористався пасом безпеки і допомога йому не знадобилася.
- Нагадаємо, у Києві водій злетів з дороги, зніс дорожній знак та два дерева.
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