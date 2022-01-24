Не впорався з керуванням: у Києві водій злетів з дороги, зніс дорожній знак та два дерева

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.



У Києві, у Голосіївському районі на Столичному шосе сталася ДТП.







Як розповіли свідки Вартовим Еспресо, водій автомобіля Peugeot 607, який рухався в напрямку Києва, не впорався з керуванням. Він злетів з дороги, збив дорожній знак, після чого боком зніс два великих дерева.









У результаті ДТП постраждав водій - його госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, у Києві на Володимирському узвозі Citroen врізався у таксі.