Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Кримінал Не впорався з керуванням: у Києві водій злетів з дороги, зніс дорожній знак та два дерева

Не впорався з керуванням: у Києві водій злетів з дороги, зніс дорожній знак та два дерева

24 січня, 2022 понедiлок
16:33
Кримінал

У понеділок, 24 січня, у Голосіївському районі на Столичному шосе Києва сталася ДТП

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

У Києві, у Голосіївському районі на Столичному шосе сталася ДТП.



Як розповіли свідки Вартовим Еспресо, водій автомобіля Peugeot 607, який рухався в напрямку Києва, не впорався з керуванням. Він злетів з дороги, збив дорожній знак, після чого боком зніс два великих дерева.




У результаті ДТП постраждав водій - його госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості. 

  • Нагадаємо, у Києві на Володимирському узвозі Citroen врізався у таксі.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новини
ДТП
аварія
Вартові.Еспресо
водій
Читайте також:
23 січня, 2022 неділя
Японія обіцяє Росії "відповідь" в разі нового вторгнення до України
Игорь Коломойский
Автор Тетяна Чорновол
23 січня, 2022 неділя
Вугілля з ОРДЛО: чи дійсно Порошенко винен у держзраді й до чого тут Зеленський, Коломойський та Медведчук, – розслідування Чорновол
Володимир Путін та Сі Цзіньпін (праворуч)
23 січня, 2022 неділя
У Китаї відреагували на інформацію про те, що Сі Цзіньпін просив Путіна не нападати на Україну під час Олімпіади-2022
Київ
-4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 28.27
    Купівля 28.27
    Продаж 28.56
  • EUR
    Купівля 31.91
    Продаж 32.36
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
24 січня
17:05
Підтримали Україну на тлі загрози вторгнення Росії: у Відні пройшов мітинг представників кількох діаспор
17:01
Андрій Антоненко
Вбивство Шеремета: Антоненка і Кузьменко залишили під нічним домашнім арештом
16:57
Україна та Канада розпочали спільні навчання з підготовки бойових медиків
16:43
Зеленський
Зеленський з Мішелем обговорили санкції проти РФ для запобігання подальшій агресії щодо України
16:34
Російські бойові кораблі
Росія вивела на навчання 20 бойових кораблів у Балтійське море
16:31
Німеччина полліція
У Німеччині чоловік відкрив вогонь в університеті та застрелився, є поранені
16:28
Клемен Бауер
Словенський біатлоніст відмовився їхати на Олімпіаду-2022 через обов'язкову вакцинацію
16:25
Ексклюзив
Мама Лавренчука
"Росія хоче показати, що навіть найкращі з українців – злочинці", – мама затриманого режисера Лавренчука
16:12
Порошенко
Через бездіяльність влади люди пов'язують із Порошенком запит на того, хто захистить країну, - політолог про дані соцдосліджень
16:11
"Тисяча Зеленського": витрачати гроші за вакцинацію на ліки можуть дозволити особам з інвалідністю
16:07
поліомієліт вакцина
Лабораторія ВООЗ зафіксувала ще один випадок поліомієліту в Україні
16:05
Петро Порошенко
Порошенко: "слуги" заблокували виділення 50 млрд грн для фінансування армії, з такою позицією їм краще саморозпуститися
16:02
Габріелюс Ландсбергіс
Росія не зупиниться, якщо не буде непідйомних санкцій, - МЗС Литви
15:59
COVID-19 США
Світ перебуває на критичному етапі пандемії коронавірусу, - ВООЗ
15:57
Олександр Петраков
Тренер збірної України Петраков відправиться на стажування в Італію, - ЗМІ
15:45
рубль
У Росії зростає долар та обвалюються фондові індекси
15:45
covid
"Омікрон" виявили в 17 областях України, - Кузін
15:30
ООН
Через шантаж України військами РФ: у Раді підготували звернення до ООН і Європарламенту
15:27
Борис Джонсон
"Катастрофічний крок": прем'єр Британії Джонсон попередив про "нову Чечню" для РФ у разі вторгнення в Україну
15:26
Японія
Загроза вторгення Росії: Японія закликала своїх громадян покинути Україну та скасувати заплановані поїздки
15:25
Знешкодили "терориста", який захопив літак: СБУ провела антитерористичні навчання в аеропорту
15:17
ЛГБТ
У Німеччині 125 представників католицької церкви публічно заявили про приналежність до ЛГБТ-спільности
15:11
МЗС Франції
Франція радить своїм громадянам в Україні бути пильними через загрозу вторгнення РФ
15:06
Ярослава Магучіх
Не повинні бути поруч, коли стоять росіяни з прапором: українським спортсменам провели інструктаж, як поводитись на Олімпіаді-2022
15:00
Президентом ПАРЄ став Тіні Кокс
14:57
Вітор Перейра
"Евертон" Миколенка домовився про контракт з новим головним тренером, - ЗМІ
14:52
Володимир Горбач
Часткова евакуація дипломатів з України - інформаційне протистояння Заходу проти РФ, - Горбач
14:44
зерно
Аграрні розписки як інструмент залучення коштів можуть зникнути з агроринку України через недобросовісних фермерів
14:43
monobank
Monobank запустив у тестовому режимі застосунок для торгівлі акціями західних компаній
14:41
Газ
"Фейкова істерія": Кремль про можливе припинення газопостачання до Європи через санкції
14:39
Якщо завтра Росія піде у наступ. Що потрібно мати у “тривожній валізці”
14:31
Засідання РНБО
Зеленський скликає засідання РНБО 24 січня
14:28
Ліонель Мессі
1 гол за 12 матчів: Мессі показав найгірший результат у своїй футбольній кар'єрі
14:27
Зеленський
Настав час переходити до наступальних дій щодо відстоювання наших національних інтересів, - Зеленський під час зустрічі з українськими розвідниками
14:22
Пентагон
Пентагон пропонує США перекинути війська до сусідніх з Україною держав у разі вторгнення РФ
14:13
Укрзалізниця
Укрзалізниця перевезла за 2021 рік понад 25 млн пасажирів у поїздах далекого сполучення
14:07
Вимагав у іноземця $5 тис. за продовження посвідки на проживання: на Івано-Франківщині затримали поліцейського
14:02
Для проходження опалювального сезону: ДТЕК Ахметова додатково придбав 4 судна з американським вугіллям
13:55
євро
ЄС виділить Україні €1,2 млрд допомоги на тлі загрози вторгнення РФ
13:53
Євробачення 2022
В Україні оголосили 8 фіналістів нацвідбору на Євробачення-2022
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV