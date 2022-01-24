Не впорався з керуванням: у Києві водій злетів з дороги, зніс дорожній знак та два дерева
У понеділок, 24 січня, у Голосіївському районі на Столичному шосе Києва сталася ДТП
Про це повідомляють Вартові.Еспресо.
У Києві, у Голосіївському районі на Столичному шосе сталася ДТП.
Як розповіли свідки Вартовим Еспресо, водій автомобіля Peugeot 607, який рухався в напрямку Києва, не впорався з керуванням. Він злетів з дороги, збив дорожній знак, після чого боком зніс два великих дерева.
У результаті ДТП постраждав водій - його госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.
- Нагадаємо, у Києві на Володимирському узвозі Citroen врізався у таксі.
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