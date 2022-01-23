Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Кримінал У Києві на Володимирському узвозі Citroen врізався у таксі

У Києві на Володимирському узвозі Citroen врізався у таксі

23 січня, 2022 неділя
22:20
Кримінал

На Володимирському узвозі у Подільського району столиці сталася ДТП за участі таксі

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

Як вдалося дізнатися Вартовим Еспресо, водій таксі Skoda Fabia з пасажиркою підіймався у напрямку Європейської площі у своїй смузі, як зненацька в нього в’їхало авто Citroen C3, що їхало назустріч. 

Зі слів водійки Citroen, на слизькій бруківці вона втратила керування та авто почало крутити внаслідок чого і сталося зіткнення. 

Водієві таксі викликали швидку. Минулося без госпіталізації.
 





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

ДТП
швидка допомога
таксі
поліція
Вартові.Еспресо
Подільський район
Володимирський узвіз
вартові еспресо
Читайте також:
Арсен Аваков
21 січня, 2022 п'ятниця
"Обережніше зі словами. Це не серіал і не спектакль": Аваков відреагував на заяву Зеленського про загрозу окупації Харкова та закликав його говорити "не про шашлики"
Игорь Коломойский
Автор Тетяна Чорновол
23 січня, 2022 неділя
Вугілля з ОРДЛО: чи дійсно Порошенко винен у держзраді й до чого тут Зеленський, Коломойський та Медведчук, – розслідування Чорновол
22 січня, 2022 субота
Сі Цзіньпін вмовляє Путіна не чіпати Україну під час Зимової олімпіади, - Bloomberg
Київ
-5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 28.13
    Купівля 28.13
    Продаж 28.41
  • EUR
    Купівля 31.82
    Продаж 32.26
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
23 січня
22:47
Володимир Зеленський та Ентоні Блінкен
Блінкен відповів на слова Зеленського про партнерів які "чекають на ескалацію"
22:01
хакер
Елемент гібридної війни: У кіберполіції заперечили інформацію про витік даних з "Дії"
21:39
Військова допомога США
Другий "птах" у Києві: До України прибули ще 80 тонн зброї зі США
21:25
У Києві на вході у лікарню застрелився чоловік
21:14
МЗС
Газ не може бути важливішими за життя людей: У МЗС відповіли на заяву прем'єра Баварії про недоречність санкцій проти Росії
20:49
"Спеція", чемпіонат Італії
Коваленко допоміг "Спеції" здобути третю поспіль перемогу в чемпіонаті Італії
20:28
Петро Порошенко
Порошенко заявив, що його участь у засіданні Ради Україна-НАТО блокується за вказівкою Зеленського
20:19
Олаф Шольц
Вступ нових країн зі Східної Європи до НАТО взагалі не стоїть на порядку денному, - Шольц
19:55
Ентоні Блінкен
Блінкен пояснив, чому санкції проти Росії не можна запроваджувати негайно
19:45
Інтерв’ю
Михайло Адамчак
Кораллі за легендою - це люди справжності, доброї волі, - Михайло Адамчак
19:31
Євгеній Мураєв
У Офісі президента відреагували на заяву МЗС Британії про плани Росії поставити Мураєва на чолі окупаційної влади
19:08
Андрій Шевченко
Шевченко погодився очолити збірну Польщі, - ЗМІ
18:42
Дмитро Кулеба
Українці десятиліттями пам'ятатимуть про відмову Німеччини постачати зброю, - Кулеба
18:19
Армен Саркісян
Президент Вірменії подав у відставку
18:19
Інтерв’ю
Володимир Огризко
Якщо Путін самогубець, тоді він отримає все, що хотів, - Володимир Огризко
18:12
ООС ЗСУ
23 січня на фронті: російські окупанти здійснили сім обстрілів
17:55
Україна - Сербія, ЧЄ з футзалу
Україна розтрощила Сербію на Євро-2022 з футзалу
17:27
Маркус Зьодер
РФ не ворог Європі: Прем'єр Баварії висловився проти відключення Росії від SWIFT та закриття "Північного потоку-2"
17:06
Поблизу міста Єльська (Гомельська область, Білорусь)
РФ заведе до Білорусі 200 військових ешелонів. Це безпрецедентна цифра, - білоруське ЗМІ
16:50
Домінік Рааб
У Британії прокоментували можливість відправки своїх військових до України
16:34
Володимир Путін та Сі Цзіньпін (праворуч)
У Китаї відреагували на інформацію про те, що Сі Цзіньпін просив Путіна не нападати на Україну під час Олімпіади-2022
16:20
Інтерв’ю
Марк Фейгін
Путін так далеко зайшов, що будь-яке відігравання назад буде пов’язане з втратою обличчя, - Марк Фейгін
16:19
Зеленський
Не хворійте, добре їжте, носіть капелюха: Зеленський перед Іграми у Пекіні звернувся до українських олімпійців
15:49
зима, мороз
Синоптик Наталка Діденко попередила, що до України повертаються морози
15:45
Інтерв’ю
Поліція
Дефіцит якісних кадрів у поліції зростає, − Артем Шевченко
15:34
Дмитро Кулеба
Кулеба пояснив, якими будуть наслідки визнання Росією "ДНР" та "ЛНР"
15:21
Андрій Шевченко
Шевченко став головним претендентом на посаду тренера збірної Польщі, - Sportowe Fakty
15:06
Мураєв
Полювання на "кротів". Як Британія і США Мураєва як російського агента викрили
15:02
Ексклюзив
Метью Брайза
Путін знає, що українське суспільство готове чинити опір вторгненню, - Метью Брайза
14:51
"Європейська солідарність" вимагає від влади припинити блокування участі Порошенка у Міжпарламентській Раді Україна-НАТО, – Геращенко
14:32
В Одесі загорівся підвал старовинного будинку. Врятовано людину
14:09
Костянтин Єлісєєв: Банкова блокує поїздку Порошенка в НАТО і включила в делегацію депутата від ОПЗЖ. Альянс в шоці
13:51
Білоруське Полісся зустріло росіян плакатом про "Путлера"
13:36
Андрій Мельник
Відставки командувача ВМС ФРН недостатньо, Берлін повинен змінити свою політику щодо Києва, - український посол Мельник
13:20
Інтерв’ю
Ілля Новіков
Війни не буде - Путін завжди був боягузом, який ненавидить ризикувати - Ілля Новіков
12:45
Разом з ракетами Javelin до України вперше надійшли гранатомети SMAW-D. Фотофакт
12:30
Російську та білоруську військову техніку розставляють вздовж північного кордону України
12:14
Москва. Кремль
Москва готує в Україні державний переворот. Довго воювати для неї задорого, - CNN
12:05
Володимир Огризко
Дієва територіальна оборона значно ефектичніша за джевеліни. Я сам готовий іти на війну, – Володимир Огризко
11:53
Марія Захарова
Захарова вже каже про "провокації" з боку України під час олімпіади у Пекіні
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV