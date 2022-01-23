У Києві на Володимирському узвозі Citroen врізався у таксі
На Володимирському узвозі у Подільського району столиці сталася ДТП за участі таксі
Про це повідомляють Вартові.Еспресо.
Як вдалося дізнатися Вартовим Еспресо, водій таксі Skoda Fabia з пасажиркою підіймався у напрямку Європейської площі у своїй смузі, як зненацька в нього в’їхало авто Citroen C3, що їхало назустріч.
Зі слів водійки Citroen, на слизькій бруківці вона втратила керування та авто почало крутити внаслідок чого і сталося зіткнення.
Водієві таксі викликали швидку. Минулося без госпіталізації.
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