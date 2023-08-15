У Києві не планують масових заходів до Дня Незалежності

Про це заступник голови КМДА Володимир Бондаренко сказав виданню "Київ24".

"Місто не буде проводити масових заходів. Усі заходи будуть локального рівня. Натомість кінцевого варіанту від ОП та уряду щодо формату державних заходів іще немає", - сказав він.

"Можливо, як і минулого року, це буде виставка техніки. Проте наразі ми ще очікуємо остаточну інформацію", - додав чиновник.

Водночас 23 серпня пройдуть урочистості з приводу підняття державного прапора біля мерії.