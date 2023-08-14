Про це заявив представник ГУР Вадим Скібіцький.

"Звісно, на День Незалежності України агресивна Росія може вдатися до чергового акту ракетного тероризму. Це може трапитись на день раніше або пізніше. Або тривати кілька днів і кілька хвиль. Власне, я не думаю, що це може здивувати когось з українців", - сказав він.

За його словами, під час повітряної тривоги людям краще перебувати в укриттях. Водночас боятись повинні окупанти, а не українці.

"Не в українських містах, а в Росії мають тривожитись перед Днем нашої Незалежності, як і в будь-який інший день, бо доки окупанти перебувають на нашій землі, спокійного життя Московія не побачить і не відчує", – наголосив Скібіцький.