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Головна Культура У музеї історії Києва презентували виставку до 32-ї річниці Незалежності України

У музеї історії Києва презентували виставку до 32-ї річниці Незалежності України

9 серпня, 2023 середа
16:08
Культура виставка до 32 річниці Незалежності України

У музеї історії Києва у середу, 9 серпня, презентували масштабну виставку "Моя історія. 32 роки Незалежності", яка діятиме до 9 листопада

Про це інформує пресслужба КМДА. 

Зазначається, що на виставці будуть представлені 32 артоб'єкти відомих українських митців сучасності, колекції монет та марок за кожен рік незалежності України.

виставка до 32 річниці Незалежності України

Фото: kyivcity.gov.ua

виставка до 32 річниці Незалежності України

Фото: kyivcity.gov.ua

Частину творів мистецтва, які можна буде побачити на виставці, підібрали з приватних колекцій та музейних зібрань. Деякі з них ще ніколи не експонувалися. 

виставка до 32 річниці Незалежності України

Фото: kyivcity.gov.ua

виставка до 32 річниці Незалежності України

Фото: kyivcity.gov.ua

"У цьому проєкті немає випадкових робіт, адже всі вони так чи інакше перегукуються з тими історичними подіями, що відбувались у країні, та є свідченнями розвитку і становлення нашої держави на шляху незалежності", - йдеться у повідомленні. 

виставка до 32 річниці Незалежності України

Фото: kyivcity.gov.ua

виставка до 32 річниці Незалежності України

Фото: kyivcity.gov.ua

Виставка відкрита для відвідувачів з 9 серпня до 5 листопада у час роботи музею. Він працює з 12:00 по 19:00 в усі дні, окрім понеділка та вівторка. 

виставка до 32 річниці Незалежності України

Фото: kyivcity.gov.ua

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Київщина
новини Києва
незалежність України
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2023, середа
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