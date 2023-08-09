Про це інформує пресслужба КМДА.

Зазначається, що на виставці будуть представлені 32 артоб'єкти відомих українських митців сучасності, колекції монет та марок за кожен рік незалежності України.

Фото: kyivcity.gov.ua

Фото: kyivcity.gov.ua

Частину творів мистецтва, які можна буде побачити на виставці, підібрали з приватних колекцій та музейних зібрань. Деякі з них ще ніколи не експонувалися.

Фото: kyivcity.gov.ua

Фото: kyivcity.gov.ua

"У цьому проєкті немає випадкових робіт, адже всі вони так чи інакше перегукуються з тими історичними подіями, що відбувались у країні, та є свідченнями розвитку і становлення нашої держави на шляху незалежності", - йдеться у повідомленні.

Фото: kyivcity.gov.ua

Фото: kyivcity.gov.ua

Виставка відкрита для відвідувачів з 9 серпня до 5 листопада у час роботи музею. Він працює з 12:00 по 19:00 в усі дні, окрім понеділка та вівторка.

Фото: kyivcity.gov.ua