У музеї історії Києва презентували виставку до 32-ї річниці Незалежності України
У музеї історії Києва у середу, 9 серпня, презентували масштабну виставку "Моя історія. 32 роки Незалежності", яка діятиме до 9 листопада
Про це інформує пресслужба КМДА.
Зазначається, що на виставці будуть представлені 32 артоб'єкти відомих українських митців сучасності, колекції монет та марок за кожен рік незалежності України.
Фото: kyivcity.gov.ua
Фото: kyivcity.gov.ua
Частину творів мистецтва, які можна буде побачити на виставці, підібрали з приватних колекцій та музейних зібрань. Деякі з них ще ніколи не експонувалися.
Фото: kyivcity.gov.ua
Фото: kyivcity.gov.ua
"У цьому проєкті немає випадкових робіт, адже всі вони так чи інакше перегукуються з тими історичними подіями, що відбувались у країні, та є свідченнями розвитку і становлення нашої держави на шляху незалежності", - йдеться у повідомленні.
Фото: kyivcity.gov.ua
Фото: kyivcity.gov.ua
Виставка відкрита для відвідувачів з 9 серпня до 5 листопада у час роботи музею. Він працює з 12:00 по 19:00 в усі дні, окрім понеділка та вівторка.
Фото: kyivcity.gov.ua
- 20 липня у київському метро на станції "Золоті ворота" запрацювала виставка "Лютий: Грані Незламності" з інформаційними стендами та світлинами перших днів повномасштабного вторгнення.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.92
Купівля 36.92Продаж 37.62
-
EUR
Купівля 40.64Продаж 41.62
- Актуальне
- Важливе