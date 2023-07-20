Про це йдеться на сайті КП "Київський метрополітен".

На інформаційних стендах виставки розміщені світлини перших днів повномасштабного вторгнення та представлена хронологія подій російського нападу на Україну. Крім того, організатори проводять історичні паралелі з лютим 2014 року, коли тривала Революція Гідності.

Фото: kyivcity.gov.ua

"Мета проєкту – розповісти про початок повномасштабного вторгнення Росії на територію України, про героїчну боротьбу наших захисників та єдність усього народу заради спільної перемоги. Також організатори виставки акцентують увагу на сучасному етапі становлення української нації та загартуванні її характеру", - йдеться у повідомленні.

Фото: kyivcity.gov.ua

Виставка триватиме до 19 серпня. Надалі її планують провести у закладах освіти.

Фото: kyivcity.gov.ua

Фото: kyivcity.gov.ua

Організатором виставки виступив Центр досліджень воєнної історії Збройних Сил України. До цього її представили в Українському інституті національної пам’яті та Музеї Революції Гідності.