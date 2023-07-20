У Києві на станції метро відкрили виставку "Лютий: Грані Незламності"
У київському метро на станції "Золоті ворота" запрацювала виставка "Лютий: Грані Незламності" з інформаційними стендами та світлинами перших днів повномасштабного вторгнення
Про це йдеться на сайті КП "Київський метрополітен".
На інформаційних стендах виставки розміщені світлини перших днів повномасштабного вторгнення та представлена хронологія подій російського нападу на Україну. Крім того, організатори проводять історичні паралелі з лютим 2014 року, коли тривала Революція Гідності.
Фото: kyivcity.gov.ua"Мета проєкту – розповісти про початок повномасштабного вторгнення Росії на територію України, про героїчну боротьбу наших захисників та єдність усього народу заради спільної перемоги. Також організатори виставки акцентують увагу на сучасному етапі становлення української нації та загартуванні її характеру", - йдеться у повідомленні.
Фото: kyivcity.gov.ua
Виставка триватиме до 19 серпня. Надалі її планують провести у закладах освіти.
Фото: kyivcity.gov.ua
Фото: kyivcity.gov.ua
Організатором виставки виступив Центр досліджень воєнної історії Збройних Сил України. До цього її представили в Українському інституті національної пам’яті та Музеї Революції Гідності.
- 12 липня у Гамбурзі відкрили виставку "Наступна станція - Україна". Вона показує життя київського метро під час бомбардувань.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.63
Купівля 36.63Продаж 37.36
-
EUR
Купівля 40.93Продаж 41.9
- Актуальне
- Важливе