У Гамбурзі покажуть життя київського метро під час бомбардувань
Упродовж липня у метро німецького Гамбурга триватиме фотовиставка "Наступна станція - Україна", яка показує життя київського метро під час бомбардувань
Про це повідомило Генеральне консульство України в Гамбурзі.
Виставка "Наступна станція - Україна" (Next Station Ukraine), яку офіційно відкривають 12 липня, демонструватиме фотографії та плакати, які показують життя київського метро під час бомбардувань столиці України. Експозицію можна буде оглянути протягом липня на всіх площах на зупинці метро Rathaus і в тунелі, який веде до вулиці Jungfernstieg – Rathaustunnel, Übergang zum Jungfernstieg.
"Поки ми чекаємо метро в Німеччині і цілком нормально пересуваємося місцевим громадським транспортом, світ в Україні, як відомо, виглядає зовсім інакше. Люди використовують станції метро, щоб захиститися від нападів. Фотовиставка має на меті дати мешканцям Гамбурга фотографічне уявлення про воєнну ситуацію в Києві та за його межами", - зазначають організатори виставки.
Фотовиставку ініціювала медійна неурядова організація n-ost за підтримки компанії Ströer Media Brands та міністерства закордонних справ Німеччини. Подібні акції уже відбулись у Берліні та Празі.
- Раніше у державній бібліотеці Берліна відкрилася виставка Sensitive Content, що привертає увагу до руйнування українських бібліотек. Вона містить меблі зі зруйнованих книгозбірень України, пофарбовані у білий колір.
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