У Києві невідомі вистрілили в чоловіка та викрали у нього близько 10 млн грн, медики надають допомогу постраждалому
У четвер, 27 січня, у Голосіївському районі Києва невідомі стріляли у чоловіка з вогнепальної зброї, після чого викрали у нього близько 10 млн грн та втекли
Про це повідомляють Вартові.Еспресо.
Пограбування сталося у Голосіївському районі, на вулиці Паньківській. Як передають Вартові.Еспресо, у чоловіка стріляли з вогнепальної зброї, після чого забрали близько 10 млн грн.
Зловмисники втекли на легковику Audi сірого кольору. На цей автомобіль дане орієнтування всім патрулям. Наразі проводяться заходи для розшуку та затримання зловмисників.
Постраждалому чоловіку надають допомогу медики.
- Як повідомлялося раніше, 27 січня, у Дарницькому районі Києва, на вулиці Тростянецькій, невідомий зарізав чоловіка та втік.
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