Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Кримінал У Дарницькому районі Києва невідомий зарізав чоловіка та втік з місця події, його розшукує поліція

У Дарницькому районі Києва невідомий зарізав чоловіка та втік з місця події, його розшукує поліція

27 січня, 2022 четвер
19:56
Кримінал

У четвер, 27 січня, у Дарницькому районі Києва, на вулиці Тростянецькій, невідомий зарізав чоловіка та втік. На місці інциденту працює поліція та кінологи

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

За попередніми даними, чоловіка, 1978 року народження, зарізали на сьомому поверсі багатоквартирного житлового будинку.

Свідки розповіли, що невідомий наніс кілька ударів потерпілому в живіт і шию. Від отриманих поранень чоловік помер. 



Як передають Вартові.Еспресо, свідки стверджують, що бачили, як з під'їзду тікав чоловік з руками в крові.

Зараз на місці працюють поліцейські та кінологи. Правоохоронці опитують імовірних свідків. Відомо, що собака довів кінологів до сусіднього парку. Патрулі отримали орієнтування на ймовірного вбивцю і зараз проводиться огляд місцевості.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
вбивство
Вартові.Еспресо
Київ
Дарницький район
новини Києва
ніж
Читайте також:
снег
26 січня, 2022 середа
Україну 27 січня накриють сніг, вітер і мороз, - синоптик Наталка Діденко
МВФ
26 січня, 2022 середа
МВФ не виділить ні копійки Україні після обману завершити конкурс з обрання голови САП до осені 2021 року, - Шабунін
Сергей Кузяра
26 січня, 2022 середа
"Ніхто навіть не соромився": головний підозрюваний у "справі Порошенка" Кузяра розповів, що йому пропонували свободу за свідчення
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 28.8
    Купівля 28.8
    Продаж 29.12
  • EUR
    Купівля 32.17
    Продаж 32.69
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
27 січня
22:32
Мая Санду
Президентка Молдови Санду попередила громадян про ризик війни у регіоні
22:08
Сергій Квіт
Ексміністр освіти Квіт виграв вибори президента Києво-Моглянської академії
22:05
Дмитро Кулеба
Кулеба відповів на заяву Бербок щодо членства України в НАТО: "Не на часі сумніватися в українських перспективах"
21:52
Чемпіон Італії "Інтер" оголосив про трансфер найдорожчого одноклубника Малиновського
21:50
"Не принесе нікому користі": Туреччина закликала Україну та РФ знизити напруженість на спільному кордоні
21:37
Фірташ
Фірташ написав статтю, у якій закликав Україну відмовитись від членства в НАТО
21:28
У Києві невідомі вистрілили в чоловіка та викрали у нього близько 10 млн грн, медики надають допомогу постраждалому
21:17
"Прометей"
Український "Прометей" вийшов у чвертьфінал жіночого єврокубку з баскетболу
21:05
Український супутник "Січ-2-30" перевели в енергозберігальний режим через проблеми на орбіті
21:01
Марко Лазетіч
"Мілан" купив 18-річного форварда, який замінить Ібрагімовича
20:38
кордон стіна
На кордоні Киргизстану та Таджикистану сталася стрілянина, є один загиблий та поранені
20:37
Ексклюзив
"Щоб не впадати в паніку": командир "Азову" дав українцям поради на випадок повномасштабного вторгнення РФ
20:21
Ексклюзив
Бізнес ставить інвестпроекти на паузу через ризики вторгнення РФ, – експерт
20:08
Олександр Сирота, "Динамо"
"Динамо" відмовилось продавати 21-річного захисника в швейцарський топ-клуб
19:42
Усман Дембеле
Скандальний футболіст, якого женуть з "Барселони", остаточно визначився з майбутнім
19:42
У ЄС схвалили застосування пігулок Pfizer проти COVID-19
19:24
Ексклюзив
Лубінець
"Тисячі загиблих йому точно ніхто не пробачить": Путіна стримує від повномасштабного вторгнення можлива кількість трун, які їхатимуть з України, - нардеп Лубінець
19:22
Анналена Бербок
Бербок: питання вступу України в НАТО не на часі, про це знають і в Росії
18:58
Непереможений український боксер дізнався ім'я свого наступного суперника
18:57
Юрій Вітренко
Вітренко: Газпром маніпулює законодавством ЄС для сертифікації частини "Північного потоку-2"
18:54
Каньє Вест
Найбагатший репер світу Каньє Вест проведе модний показ із безхатьками
18:50
Володимир В'ятрович
"Українські переселенці стали заручниками бажання президента отримати власний ручний пропагандистський телеканал", – В'ятрович 
18:46
Sony випустила фінальний трейлер фільму "Uncharted: Незвідане"
18:32
Розстріл у Дніпрі: Нацгвардія виплатить по 1,8 млн грн пораненим та родинам убитих військових
18:26
Українські миротворці
Українські миротворці знищили базу бойовиків у Конго
18:22
Ексклюзив
Ігор Коломойський
Коломойський є одним з інтересантів, щоб в САП не було незалежного очільника, - депутат Київради
18:18
ООС
На українські позиції на Донбасі намагалися проникнути російські диверсанти-розвідники
18:14
Андрій Шевченко
Перехід Шевченка в збірну Польщі зірвався, - журналіст
18:11
Юрій Лебідь
Очільник МВС пропонує призначити Юрія Лебедя в. о. командувача Нацгвардії України після звільнення Балана
18:10
податкова
У 2021 році ФОПи сплатили рекордні 34,8 млрд грн єдиного податку
18:10
Ірландські рибалки
Ірландські рибалки планують зірвати військові навчання РФ біля берегів країни
18:02
Польща солдат
На кордоні між Польщею та Білоруссю знайшли застреленим польського військового
17:57
Завод "Електронмаш"
Київський завод "Електронмаш" вдруге продали за 430 млн грн
17:52
Зеленський
Зеленський і Байден проведуть телефонну розмову 27 січня: торкнуться питань безпеки та оборонної взаємодії
17:45
Юрай Санітра
Тренер збірної України з біатлону, який після прильоту на Олімпіаду-2022 здав позитивний тест на COVID-19, отримав негативний результат
17:42
домашнє насильство
Петиція про ратифікацію Стамбульської конвенції на сайті ОПУ набрала 25 тис. голосів
17:41
Олаф Шольц
Байден і Шольц проведуть зустріч 7 лютого
17:23
Ексклюзив
розстріл військових у Дніпрі
"Це психіатрія": політексперт не вважає розстріл військових у Дніпрі диверсією і назвав ситуацію непоказовою з точки зору охорони стратегічних об'єктів
17:19
Бенксі
Мініатюрну стайню з графіті Бенксі продали за понад £1 млн
17:09
Сейм Польщі
Сейм Польщі висловив свою незгоду з політикою РФ і попросив ЄС і НАТО надати всебічну підтримку Україні
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV