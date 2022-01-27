У Дарницькому районі Києва невідомий зарізав чоловіка та втік з місця події, його розшукує поліція

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.



За попередніми даними, чоловіка, 1978 року народження, зарізали на сьомому поверсі багатоквартирного житлового будинку.



Свідки розповіли, що невідомий наніс кілька ударів потерпілому в живіт і шию. Від отриманих поранень чоловік помер.







Як передають Вартові.Еспресо, свідки стверджують, що бачили, як з під'їзду тікав чоловік з руками в крові.



Зараз на місці працюють поліцейські та кінологи. Правоохоронці опитують імовірних свідків. Відомо, що собака довів кінологів до сусіднього парку. Патрулі отримали орієнтування на ймовірного вбивцю і зараз проводиться огляд місцевості.









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