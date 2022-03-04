У Києві оголосили термін комендантської години на 5-6 березня
У столиці України комендантська година на вихідні триватиме із 20:00 до 07:00 щодня
Про це повідомляє пресслужба КМДА у Facebook.
"Комендантська година на вихідні залишається без змін і триватиме щоночі із 20:00 до 07:00. Киян закликають максимально обмежити пересування містом і до початку комендантської години", - йдеться у повідомленні.
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