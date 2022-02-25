У Києві оголосили загрозу авіаудару

Про це повідомило КМДА.



"Увага - загроза авіаудару‼️ Всім терміново прослідкувати в укриття", - йдеться в повідомленні.



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