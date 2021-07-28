У Києві Opel протаранив Mercedes: в напрямку Кільцевої дороги утворився затор
У Солом'янському районі Києва на вулиці Борщагівській Opel Vivaro протаранив Mercedes Sprinter
Про це повідомили Вартові Еспресо.
"Керманич на Opel Vivaro рухався вулицею Борщагівською і протаранив припаркований у правій смузі Mercedes Sprinter. Коли свідки підбігли до розтрощеного буса, то одразу встановили причину такого аварійного маневру. За їхніми словами, водій Opel Vivaro був п'яний", - йдеться у повідомленні.
Це має з'ясувати експертиза в лікарні, адже постраждалого чоловіка госпіталізували до медзакладу з травмами різного ступеня тяжкості.
"Через ДТП на Борщагівській в напрямку Кільцевої дороги утворився затор. На місці працюють патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група", - додали Вартові Еспресо.
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