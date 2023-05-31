У Києві пасажирка метро потрапила під потяг. Рух синьою лінією обмежений

Про це повідомляє КМДА.

Станом на 16:40 рух поїздів синьою лінією метро здійснюється від станції "Героїв Дніпра" до станції "Майдан Незалежності" та від станції "Либідська" до станції "Теремки"

"На станції "Палац "Україна" пасажирка потрапила під потяг. На місце події викликали всі необхідні служби, зокрема й медиків. Проводиться необхідна робота. Про відновлення руху поїздів повідомимо додатково", - пише КМДА.

"Площа Українських Героїв" (колишня "Площа Льва Толстого"), "Олімпійська" та "Палац "Україна" - зачинені на вхід та вихід.