Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Із понеділка на кожній лінії метрополітену будуть зменшені інтервали між поїздами. Час очікування в години пік у будні дні становитиме 3-4 хвилини, у міжпікові - 6-8 хвилин", - йдеться у повідомлені.

Також буде збільшено парність поїздів у вихідні дні, вдень інтервал між поїздами становитиме 6-7 хвилин.

Крім того, На 9 станціях запрацюють другі вестибюлі:

"Святошин" вестибюль №1 з 05:35 до 22:27

"Нивки" вестибюль №2 з 05:37 до 22:29

"Лівобережна" вестибюль №1 з 05:35 до 22:29

"Чернігівська" вестибюль №2 з 05:28 до 22:24

"Героїв Дніпра" вестибюль №2 з 05:25 до 22:22

"Контрактова площа" вестибюль №2 з 05:37 до 22:36

"Васильківська" вестибюль №1 з 05:50 до 22:32

"Позняки" вестибюль №2 з 05:33 до 22:27

"Харківська" вестибюль №1 з 05:30 до 22:24.

"На станції "Оболонь" працюватиме вестибюль №1 (у напрямку ст. "Мінська"). Вестибюль №2 залишається зачинений через проведення ремонтних робіт у підземному переході фахівцями КП "ШЕУ Оболонського району", - повідомляє КМДА.

Також у КМДА нагадали, що на два виходи наразі працюють станції "Академмістечко", "Дарниця", "Лісова", "Мінська", "Почайна" та "Видубичі".