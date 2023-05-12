У київському метро з наступного тижня зменшать інтервали руху поїздів
У Києві з 15 травня в метрополітені скоротять інтервали руху поїздів, а на деяких станціях відкриють другі вестибюлі
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
"Із понеділка на кожній лінії метрополітену будуть зменшені інтервали між поїздами. Час очікування в години пік у будні дні становитиме 3-4 хвилини, у міжпікові - 6-8 хвилин", - йдеться у повідомлені.
Також буде збільшено парність поїздів у вихідні дні, вдень інтервал між поїздами становитиме 6-7 хвилин.
Крім того, На 9 станціях запрацюють другі вестибюлі:
- "Святошин" вестибюль №1 з 05:35 до 22:27
- "Нивки" вестибюль №2 з 05:37 до 22:29
- "Лівобережна" вестибюль №1 з 05:35 до 22:29
- "Чернігівська" вестибюль №2 з 05:28 до 22:24
- "Героїв Дніпра" вестибюль №2 з 05:25 до 22:22
- "Контрактова площа" вестибюль №2 з 05:37 до 22:36
- "Васильківська" вестибюль №1 з 05:50 до 22:32
- "Позняки" вестибюль №2 з 05:33 до 22:27
- "Харківська" вестибюль №1 з 05:30 до 22:24.
"На станції "Оболонь" працюватиме вестибюль №1 (у напрямку ст. "Мінська"). Вестибюль №2 залишається зачинений через проведення ремонтних робіт у підземному переході фахівцями КП "ШЕУ Оболонського району", - повідомляє КМДА.
Також у КМДА нагадали, що на два виходи наразі працюють станції "Академмістечко", "Дарниця", "Лісова", "Мінська", "Почайна" та "Видубичі".
- 1 квітня у Києві відновила роботу станція метро "Гідропарк", яка була зачинена від початку повномасштабного вторгнення.
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