З 1 квітня в Києві знову працюватиме станція метро "Гідропарк"
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що з 1 квітня знову працюватиме наземна станція метро "Гідропарк"
Про це він пише у телеграмі.
Він зазначив, що поки працюватиме вестибюль № 1, повз станцію "Дніпро" поїзди і надалі проходитимуть без зупинки.
Також Кличко наголосив, що оскільки станція "Гідропарк" розташована на наземній ділянці метрополітену, вона буде закрита для пасажирів під час повітряних тривог.
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