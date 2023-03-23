З 1 квітня в Києві знову працюватиме станція метро "Гідропарк"

Про це він пише у телеграмі.

Він зазначив, що поки працюватиме вестибюль № 1, повз станцію "Дніпро" поїзди і надалі проходитимуть без зупинки.

Також Кличко наголосив, що оскільки станція "Гідропарк" розташована на наземній ділянці метрополітену, вона буде закрита для пасажирів під час повітряних тривог.