З 26 березня у Києві зміниться час комендантської години
Начальник Київської військової адміністрації Сергій Попко підписав указ про зміну комендантської години у столиці - з 26 березня вона триватиме з 00:00 до 05:00
Про це пише КВМА.
"Київська міська військова адміністрація методично і систематично вживає усі можливі заходи для покращення життя мешканців Києва із врахуванням усіх заходів безпеки. Зменшення тривалості комендантської години стало наступним, послідовним рішенням після удосконалення системи інженерних загороджень у столиці", - йдеться у повідомленні.
- 13 грудня на сайті Київради було опубліковано петицію з проханням скасувати комендантську годину в столиці у ніч на 1 січня 2023 року. Однак влада відмовилась це робити.
- 23 січня на сайті КМВА з'явилася петиція із проханням скоротити тривалість комендантської години в Києві й встановити її з 00:00 до 05:00, щоб людям було зручніше добиратися додому з роботи. 8 березня петиція набрала потрібну кількість голосів і була взята на розгляд владою столиці.
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