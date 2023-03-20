З 26 березня у Києві зміниться час комендантської години

Про це пише КВМА.

"Київська міська військова адміністрація методично і систематично вживає усі можливі заходи для покращення життя мешканців Києва із врахуванням усіх заходів безпеки. Зменшення тривалості комендантської години стало наступним, послідовним рішенням після удосконалення системи інженерних загороджень у столиці", - йдеться у повідомленні.