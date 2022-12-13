Відповідну петицію розміщено на сайті Київради.

Її автор, Тимофій Мірошник, вважає, що людям треба дозволити пересуватись містом у новорічну ніч, адже не всі зможуть залишитись після святкування у гостях.

"Вважаю, що варто відмінити комендантську годину на Новий рік, оскільки все одно багато людей буде повертатись від друзів/родичів, далеко не у всіх буде можливість залишитись на ночівлю там, де святкували", - зазначив він.

Станом на 16:25 вівторка, петиція набрала 727 підписів із 6 тисяч необхідних для розгляду.

9 листопада на сайті Київської міськради з’явилася петиція з проханням не встановлювати новорічну ялинку в центрі столиці.

28 листопада мер Києва Віталій Кличко сказав, що ялинку все ж встановлять, але новорічних заходів і фастфудів у центрі столиці не буде.