Про це він розповів у інтерв'ю одному з українських видань.

За словами Кличка, хоча масових заходів у воєнний час проводити не можна, свята - Новий рік та Різдво - ніхто не скасовуватиме. Новорічну ялинку цього року встановлять за кошти приватного бізнесу. Він також заявив, що дерево цьогоріч буде "без пафосу".

"Ми розуміємо, що масові заходи заборонені в воєнний час. І їх не буде в жодному разі. Але скасовувати Новий рік та Різдво ніхто не збирається, і атмосфера Нового року повинна бути. Не можна дозволити Путіну вкрасти наше Різдво. Попри різні думки від різних сторін – потрібно чи не потрібно – ми звернулися до бізнесу, який погодився не за бюджетні гроші, а за свої приватні кошти встановити ялинки без новорічного пафосу", - заявив він.

Кличко також розповів, що саме спонукало місцеву владу прийняти рішення все-таки встановити ялинку.

"Ми виступаємо кураторами багатьох військових підрозділів, підтримуємо їх, надсилаємо допомогу. Якось спілкувався з ними (військовими - ред.) щодо проведення Нового року та святкувань. І один із хлопців сказав: "Чому моя дитина буде зараз без ялинки, без Нового року, без новорічного настрою?", - сказав очільник столиці.

Він зазначив, що у Києві встановлять кілька новорічних локацій в різних районах міста, усі за приватні кошти. На Софійській площі також працюватиме локація, проте без концертних програм, фастфудів та масових заходів.

9 листопада на сайті Київської міськради з’явилася петиція з проханням не встановлювати новорічну ялинку в центрі столиці.

18 листопада у КМДА заявили, що схильні поставити ялинку, не зважаючи на петицію, проте перед тим міська влада планувала порадитись з військовими.

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