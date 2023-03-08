Відповідну петицію було подано 23 січня.

Станом на 8 березня звернення набрало необхідні для розгляду 6 тисяч голосів.

"Зменшити комендантську годину з 00:00 до 05:00. Оскільки у більшості найманих працівників немає можливості вчасно потрапити додому. Або подовжте рух громадського транспорту", - пропонує автор петиції Андрій Дем'яненко.

Зараз комендантська година в Києві триває з 23:00 до 05:00.

Петицію мають розглянути відповідальні особи протягом десяти робочих днів із дня оприлюднення інформації про початок її розгляду та за можливості виконати її.