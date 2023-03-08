Влада Києва розгляне петицію про скорочення комендантської години в столиці
Столичну владу просять скоротити комендантську годину в Києві й встановити її з 00:00 до 05:00, аби людям було зручніше добиратися додому з роботи
Відповідну петицію було подано 23 січня.
Станом на 8 березня звернення набрало необхідні для розгляду 6 тисяч голосів.
"Зменшити комендантську годину з 00:00 до 05:00. Оскільки у більшості найманих працівників немає можливості вчасно потрапити додому. Або подовжте рух громадського транспорту", - пропонує автор петиції Андрій Дем'яненко.
Зараз комендантська година в Києві триває з 23:00 до 05:00.
Петицію мають розглянути відповідальні особи протягом десяти робочих днів із дня оприлюднення інформації про початок її розгляду та за можливості виконати її.
- 13 грудня на сайті Київради було опубліковано петицію з проханням скасувати комендантську годину в столиці у ніч на 1 січня 2023 року. Однак влада відмовилась це робити.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.16
Купівля 38.16Продаж 39.02
-
EUR
Купівля 40.02Продаж 40.99
- Актуальне
- Важливе