У Києві перестануть працювати 170 маршруток з підробленими документами,- КМДА

Про це повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов.

За його словами, місто готується до реакції з боку усунутих перевізників.

"На відповідні маршрути будуть спрямовані компенсаторні сили комунального «Київпастрансу», а також інших перевізників. Безперебійність роботи громадського транспорту є пріоритетом, будь-які спроби маршруточної мафії саботувати перевезення киян лише змусять мерію діяти більш рішуче", - заявив він.

Рішення про розірвання договорів на маршрутах щодо 172 автобусів, було ухвалене 6 жовтня.



Департамент транспортної інфраструктури прийняв його за результатами перевірки документів у рамках проведення аудиту.

"Перевірка виявила, що на попередні конкурси заради перемоги в них цими перевізниками подавалися сфальшовані дані. Зокрема, невірно вказувалися державні номери та пасажиромісткість автобусів, період оновлення автобусного парку та інформація щодо екологічності машин. Також на конкурс заявлялися одні автобуси, а документи підкладалися на зовсім інші"– розповів Костянин Усов.

Комунальна служба перевезень уклала договір з Муніципальною вартою та посилила охорону підприємства.

"Маршруточна мафія досі має великий вплив. Це неприпустимо. Мерія Києва готова робити абсолютно все від нас залежне, щоби навести лад, але контроль за дотриманням законодавства у сфері автомобільного транспорту покладений в першу чергу на Державну службу України з безпеки на транспорті та органи Національної поліції. Ми публічно звертаємося до Міністерства інфраструктури України та Міністерства внутрішніх справ з ініціативою проведення спільних заходів контролю перевізників у столиці", – зазначив Усов.



